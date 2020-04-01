***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:02
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833734
BIST
11:1989.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -542,21
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:196,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6508
En Düşük
6,6108
11:197,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:19340,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,86
|Açılış
|: 340,63
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.213.623
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.556.842
|% 9,94
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,17
|5.223.453
|% -8,65
|
|CRDFA
|1,99
|2
|% -5,69
|
|INFO
|8,08
|138.743
|% -4,83
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,14
|186.214.952
|% 0,12
|
|PGSUS
|36,50
|179.196.860
|% 6,73
|
|THYAO
|9,01
|149.460.502
|% -0,66
|
|ASELS
|23,28
|129.011.757
|% -1,36
|
|SASA
|9,49
|125.473.635
|% 8,21
|
|IHLGM
|1,12
|104.223.362
|% 6,67
|
|ODAS
|1,42
|122.489.482
|% 4,41
|
|IHLAS
|0,55
|41.517.927
|% 7,84
|
|CEMAS
|0,81
|34.040.001
|% 8,00
|
|GSRAY
|2,38
|102.288.648
|% 7,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1828
|8,2239
|% -0,07
|
|Frank
|6,8543
|6,8956
|% 0,00
|
|Riyal
|1,7587
|1,7676
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|16,96
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|25,10
|25,10
|-1,25
|
Seans Raporu
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