***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 14:42
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834587
BIST
15:0189.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 321,68
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:016,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:017,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:01349,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 6,01
|Açılış
|: 349,43
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.143.288
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|647.163
|% 9,92
|
|AVHOL
|1,11
|194.129
|% 9,90
|
|AFYON
|5,44
|13.644.488
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.177.574
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.470.579
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,04
|236.075.649
|% -7,27
|
|DAGI
|2,13
|11.216.316
|% -6,99
|
|PETKM
|3,42
|495.964.131
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,60
|414.758.863
|% 3,57
|
|SASA
|8,32
|378.522.646
|% 8,62
|
|GARAN
|7,54
|344.144.336
|% -0,79
|
|ASELS
|23,44
|339.129.330
|% 1,30
|
|PETKM
|3,42
|495.964.131
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|236.075.649
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|112.712.499
|% 2,00
|
|TSPOR
|2,90
|206.149.826
|% -6,15
|
|YKBNK
|1,82
|127.228.950
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2200
|8,2612
|% 0,55
|
|Frank
|6,8368
|6,8780
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7783
|1,7872
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,12
|
|Altın Gr.
|349
|349
|6,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,05
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|B. Petrol
|32,63
|32,63
|2,69
|
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