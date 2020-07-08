***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:00
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EMKEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856524
BIST
10:36120.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 713,69
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.053
En Düşük
119.173
10:366,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:367,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7530
En Düşük
7,7149
10:36395,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 395,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.899.144
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.358.422
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|31.635.368
|% 9,95
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|KENT
|818,90
|12.701.888
|% 8,03
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|13,03
|39.171.123
|% -5,44
|
|RAYSG
|6,09
|253.854
|% -4,99
|
|KRDMA
|4,00
|3.130.549
|% -4,76
|
|TSPOR
|7,25
|67.983.848
|% -4,73
|
|EKGYO
|2,30
|685.712.070
|% 2,68
|
|PETKM
|4,42
|407.459.881
|% 0,00
|
|TKFEN
|18,61
|331.630.917
|% 3,33
|
|SISE
|6,39
|328.691.816
|% -1,54
|
|TRKCM
|4,36
|316.379.098
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,30
|685.712.070
|% 2,68
|
|PETKM
|4,42
|407.459.881
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,93
|159.663.221
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,36
|316.379.098
|% 3,32
|
|DOHOL
|2,41
|132.575.159
|% 3,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6320
|% 0,12
|
|Frank
|7,2588
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,03
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.616
|2.655
|71,10
|
|Tam
|2.639
|2.651
|0,10
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,10
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,13
|