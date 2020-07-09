***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:30
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858164
BIST
11:16118.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 198,38
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:166,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8671
En Düşük
6,8526
11:167,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:16400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,43
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.438.487
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|24.640.189
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.082.667
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.654.058
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.460.025
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.088.502
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.161.327
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|7.526.283
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|7.920.609
|% -8,92
|
|THYAO
|11,80
|1.048.322.098
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,28
|481.427.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|435.817.668
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,62
|401.565.973
|% 7,19
|
|SISE
|6,53
|354.154.130
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,28
|481.427.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|435.817.668
|% 0,31
|
|THYAO
|11,80
|1.048.322.098
|% 4,33
|
|TRKCM
|4,62
|401.565.973
|% 7,19
|
|IHLGM
|1,81
|141.990.826
|% -2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6537
|8,6971
|% 0,36
|
|Frank
|7,2968
|7,3408
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,15
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,30
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,50
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|