***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 11:24
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871018
BIST
13:001.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:007,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:008,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:00456,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 456,94
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:00
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|8.597.891
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|227.378
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.745
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|9,00
|9.235.716
|% -6,25
|
|IZFAS
|3,05
|606.851
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|667.937
|% -5,25
|
|KSTUR
|70,00
|83.230
|% -4,70
|
|THYAO
|11,41
|851.539.125
|% 2,98
|
|PETKM
|4,17
|734.204.566
|% 0,72
|
|SASA
|15,80
|530.463.599
|% 6,04
|
|GUSGR
|6,58
|442.874.638
|% 2,17
|
|TUPRS
|84,00
|343.900.722
|% -0,36
|
|PETKM
|4,17
|734.204.566
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,92
|287.499.456
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|282.211.725
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,09
|330.909.390
|% 5,82
|
|BJKAS
|3,25
|268.468.317
|% 2,20
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3870
|7,3937
|% 0,22
|
|Euro
|8,7381
|8,7476
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6567
|9,7051
|% 0,46
|
|Frank
|8,0914
|8,1401
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% 0,07
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-3,83
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|-16,00
|
|Tam
|3.031
|3.108
|-21,01
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,16
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,14
|