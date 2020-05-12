***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2020 14:39
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarihli toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin 08.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapmış olduğu tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844452
BIST
14:5599.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.230,42
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.057
En Düşük
97.740
14:556,9980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0751
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
14:557,5946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
14:55384,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,02
|Açılış
|: 384,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|640.954
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|57.696.567
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|IHGZT
|3,61
|7.656.994
|% -5,00
|
|ECILC
|5,42
|550.991.450
|% 9,94
|
|ASELS
|27,26
|427.978.487
|% 1,49
|
|GARAN
|7,80
|404.445.139
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,78
|386.532.306
|% -3,08
|
|MGROS
|33,24
|382.659.802
|% 5,19
|
|IHLGM
|1,19
|227.072.730
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|196.780.390
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,38
|294.771.147
|% 1,28
|
|IEYHO
|0,61
|73.477.590
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,68
|75.383.291
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6434
|8,6867
|% -0,62
|
|Frank
|7,1994
|7,2428
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-22,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-23,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,96
|
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