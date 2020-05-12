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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.05.2020 14:39
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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2020 tarihli toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin 08.05.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapmış olduğu tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara'da yerleşik Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844452


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Cumhuriyet 2.473 2.515 -22,60  
Tam 2.545 2.581 -23,20  
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