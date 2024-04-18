***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
18.04.2024 10:03
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ile güncellenmiş olup pdf dosya formatında ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/01/2024 29/04/2024 11010
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274274
BIST
'
13:039.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 29,96
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0332,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0625
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0334,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1146
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
|
34,8972
En Düşük
34,6200
13:032.486,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,27
|Açılış
|: 2.486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:02
|SELGD
|60,50
|60.628.473
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.483.684
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|524.000.509
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.443.489
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.746.258
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,26
|70.992.360
|% -9,39
|
|RYGYO
|30,12
|136.549.287
|% -8,56
|
|INTEM
|306,25
|114.737.036
|% -8,10
|
|THYAO
|299,00
|4.943.407.947
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,34
|2.155.015.090
|% 2,49
|
|AKBNK
|58,30
|2.065.112.573
|% 4,01
|
|PGSUS
|863,00
|1.894.808.826
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,42
|1.583.531.722
|% 1,31
|
|ZOREN
|5,97
|1.092.351.987
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,42
|1.583.531.722
|% 1,31
|
|ENTRA
|14,20
|1.538.061.437
|% 1,43
|
|IHGZT
|1,27
|98.510.261
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,34
|2.155.015.090
|% 2,49
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5062
|32,5144
|% 0,21
|
|Euro
|34,8025
|34,8251
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3131
|40,5152
|% -0,36
|
|Frank
|35,5525
|35,7307
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|940,38
|941,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,42
|1.031,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,45
|86,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,04
|2.378,37
|% 0,66
|