***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941482BIST