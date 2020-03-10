***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 95.886.884 76.483.280Satışların Maliyeti[23] -64.161.170 -57.090.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.725.714 19.392.668Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)31.725.714 19.392.668Genel Yönetim Giderleri[24] -11.626.982 -9.056.864Pazarlama Giderleri[25] -9.722.592 -16.925.432Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -2.715.254 -3.316.126Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 13.350.872 41.887.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -18.570.821 -44.899.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.440.937 -12.917.621Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 104.592 59.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.545.529 -12.858.024Finansman Gelirleri[28] 13.150 4.639Finansman Giderleri[28] -4.872.048 -10.180.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.313.369 -23.034.213Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.171.454 4.420.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 1.171.454 4.420.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.141.915 -18.613.442DÖNEM KARI (ZARARI)-1.141.915 -18.613.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-46.623 0Ana Ortaklık Payları-1.095.292 -18.613.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI482.888 632.098Dönem Karı (Zararı)-1.141.915 -18.410.119Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.141.915 -18.410.119Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.947.016 3.118.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 2.840.728 2.834.263Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler875.947 7.047.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 1.121.351 592.896Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-245.404Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[12] 0 6.455.018Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler506.387 -10.458.368Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[28] 506.387 -10.458.368Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler[20] 0 3.741.209Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-104.592 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -104.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -1.171.454 -46.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.322.213 15.710.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.049.526 550.269İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] -10.385.526 550.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] -10.664.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-358.112 -1.582.972İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 582.526İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] -940.638 -1.582.972Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -4.693.395 3.648.814Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] 9.150.369 -3.805.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.833.340 12.289.615İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 77.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 2.756.172 12.289.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 141.115 1.105.499Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.872.835 1.056.504İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 6.872.835 1.056.504Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[11] 518.687 -3.910.594İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.262.474 6.358.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.012.101Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.250.373 6.358.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları482.888 419.327Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 212.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-190.400 -1.923.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-190.400 -1.923.219Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -190.400 -1.923.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.989.965 1.575.465Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.950.083 1.861.790Kredilerden Nakit Girişleri[5] -2.950.083 1.861.790Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -39.882 -286.325Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -39.882 -286.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.697.477 284.344Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-534.935 887.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.232.412 1.171.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.484.102 4.312.216DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.251.690 5.484.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 2.251.690 5.484.102Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 34.478.044 13.441.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.124.093 2.247.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.353.951 11.194.647Diğer Alacaklar[8] 2.839.486 3.086.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 2.839.486 3.086.948Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 57.140.685 52.447.290Peşin Ödenmiş Giderler[10] 14.312.850 23.462.136İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.288.513 10.133.714İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.024.337 13.328.422Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 515.124 512.997Diğer Dönen Varlıklar[13] 792.453 1.825.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[13] 792.453 1.825.660ARA TOPLAM112.330.332 100.260.965TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.330.332 100.260.965DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 20.263.844 19.658.270İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17.324.139 17.906.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.939.705 1.751.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 258.410 153.818Maddi Duran Varlıklar[14] 75.698.059 66.523.000Arazi ve Arsalar48.487.352 38.796.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.590.000 0Binalar6.609.999 6.250.870Tesis, Makine ve Cihazlar16.046.065 18.398.337Taşıtlar406.560 430.806Mobilya ve Demirbaşlar2.163.677 2.252.229Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 458.608 501.800Diğer Haklar[15] 458.608 501.800Peşin Ödenmiş Giderler17.896 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[10] 17.896 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 2.824.043 0Diğer Duran Varlıklar[14] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.520.860 86.836.888TOPLAM VARLIKLAR211.851.192 187.097.853KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 1.803.044 18.420.424İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.803.044 18.420.424Banka Kredileri[5] 1.803.044 18.420.424Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.153.262 14.878.223İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.153.262 14.878.223Banka Kredileri5.505.244 14.778.218Kiralama İşlemlerinden Borçlar648.018 100.005Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 71.862.969 69.480.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar77.168 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar71.785.801 69.480.598Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.322.129 3.181.014Diğer Borçlar[8] 752.384 558.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 752.384 558.310Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 20.075.042 12.877.594İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 20.075.042 12.877.594Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.765.105 1.854.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.429.414 1.273.843Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar335.691 581.095Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.815.851 15.620.388İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 19.815.851 15.620.388ARA TOPLAM125.549.786 136.871.489TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.549.786 136.871.489UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 30.361.151 7.064.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 30.361.151 7.064.734Banka Kredileri30.348.894 6.464.532Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.257 600.202Diğer Borçlar5.377.198 5.322.288İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[13] 5.377.198 5.322.288Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 6.929.010 5.717.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 6.929.010 5.717.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[11] 0 1.132.549Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.667.359 19.236.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER168.217.145 156.108.343ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.587.424 30.989.510Ödenmiş Sermaye[17] 24.300.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.044.140 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 42.042.803 27.721.417Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.042.803 27.721.417Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 28.555.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.026.022 -834.183Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.423.943 -889.008Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -1.423.943 -889.008Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -25.530.267 -6.916.826Net Dönem Karı veya Zararı-1.188.538 -18.613.442Kontrol Gücü Olmayan Paylar46.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.634.047 30.989.510TOPLAM KAYNAKLAR211.851.192 187.097.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -7.497.907 50.917.968 50.917.968Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler597.779 1.198.360 343.190 -3.001.469 581.082 -281.058 -281.058Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 29.287.794 -1.052.528 -368.900 4.343.229 -6.916.825 0 50.636.910 50.636.910TransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-732.194 218.345 -520.109 -18.613.442 -19.647.400 -19.647.400Dönem Karı (Zararı)-18.613.442 -19.647.400 -19.647.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-732.194 218.345 -520.109 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 28.555.600 -834.183 -889.009 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510Transferler-18.613.442 18.613.442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.513.226 -191.839 -534.935 -1.188.538 12.597.914 46.623 12.644.537Dönem Karı (Zararı)-1.188.538 -1.188.538 46.623 -1.141.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.513.226 -191.839 -534.935 13.786.452 13.786.452Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.141.915 -18.613.442DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.321.386 -513.849Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[14] 11.782.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -245.947 272.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.785.138 -786.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 2.785.138 -786.780Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-534.935 -520.108Yabancı Para Çevrim Farkları-534.935 -520.108Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-534.935 -520.108DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.786.451 -1.033.957TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.644.536 -19.647.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46.623Ana Ortaklık Payları12.597.913 -19.647.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826558BIST