***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 24.421.077 15.876.547Satışların Maliyeti[23] -15.153.198 -11.709.994TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.267.879 4.166.553Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.267.879 4.166.553Genel Yönetim Giderleri[24] -2.677.434 -2.580.924Pazarlama Giderleri[25] -3.489.051 -1.098.615Araştırma ve Geliştirme Giderleri[26] -502.262 -592.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[27] 10.618.515 5.533.328Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[27] -10.013.908 -6.720.664ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.203.739 -1.293.020Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 12.514 13.955FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.216.253 -1.279.065Finansman Gelirleri[28] 1.692 8.095Finansman Giderleri[28] -199.685 -544.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.018.260 -1.815.967Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.298.812 780.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -2.298.812 780.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)719.448 -1.035.001DÖNEM KARI (ZARARI)719.448 -1.035.001Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar51.998 0Ana Ortaklık Payları667.450 -1.035.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.423.746 412.835Dönem Karı (Zararı)672.825 -1.035.001Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)672.825 -1.035.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.765.126 225.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[14] 652.592 721.013Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler531.520 -466.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 531.520 -466.286Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[12] 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-705.284 1.055.498Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[28] -705.284 1.055.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.514 -13.955Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler[3] -12.514 -13.955Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] 2.298.812 -780.966Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-290.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.205 1.222.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.134.570 -13.125.809İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] 3.045.687 2.247.185İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[6] 1.088.883 -15.372.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-494.136 -1.379.359İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] -927.300 17.906.665İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[8] 433.164 -19.286.024Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] -62.751 -4.499.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -317.857 11.076.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.908.792 2.427.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 1.908.792 2.427.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -436.436 576.725Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.736.943 4.397.002İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[6] 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[6] -4.736.943 4.397.002Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[11] -578.442 65.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler568.998 1.684.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)118.902 -57.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)450.096 1.741.820Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.423.746 412.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-325.593 -41.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-325.593 -41.990Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[14] -325.593 -41.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.544.634 606.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.460.720 574.076Kredilerden Nakit Girişleri[5] -2.460.720 574.076Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -83.914 32.447Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -83.914 32.447YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)553.519 977.368Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi251.006 -48.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)804.525 928.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.251.690 5.484.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.056.215 6.413.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 3.056.215 2.251.690Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 30.706.935 34.478.044İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9.431.235 9.124.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar21.275.700 25.353.951Diğer Alacaklar[8] 2.554.248 2.839.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar[8] 2.554.248 2.839.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 57.203.436 57.140.685Peşin Ödenmiş Giderler[10] 14.622.863 14.312.850İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.475.817 4.288.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.147.046 10.024.337Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 0 515.124Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.198.709 792.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar[13] 1.198.709 792.453ARA TOPLAM109.342.406 112.330.332TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.342.406 112.330.332DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[8] 21.043.218 20.263.844İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18.251.439 17.324.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.791.779 2.939.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 270.924 258.410Maddi Duran Varlıklar[14] 75.381.737 75.698.059Arazi ve Arsalar48.487.352 48.487.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.580.966 1.590.000Binalar6.572.442 6.609.999Tesis, Makine ve Cihazlar15.538.946 16.046.065Taşıtlar632.360 406.560Mobilya ve Demirbaşlar2.175.265 2.163.677Yapılmakta Olan Yatırımlar394.406 394.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar[15] 447.931 458.608Diğer Haklar[15] 447.931 458.608Peşin Ödenmiş Giderler[10] 15.706 17.896İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[10] 15.706 17.896Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 539.092 2.824.043Diğer Duran Varlıklar[14] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR97.698.608 99.520.860TOPLAM VARLIKLAR207.041.014 211.851.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 1.626.562 1.803.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.626.562 1.803.044Banka Kredileri[5] 1.626.562 1.803.044Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 4.387.239 6.153.262İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 4.387.239 6.153.262Banka Kredileri3.810.878 5.505.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar576.361 648.018Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 73.302.971 71.862.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar77.168 77.168İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.225.803 71.785.801Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 2.885.693 3.322.129Diğer Borçlar[8] 1.037.912 752.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.575 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar989.337 752.384Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 14.474.129 20.075.042İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 14.474.129 20.075.042Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 1.905.398 1.765.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.569.707 1.429.414Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar335.691 335.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.537.363 19.815.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 17.537.363 19.815.851ARA TOPLAM117.157.267 125.549.786TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.157.267 125.549.786UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 29.885.989 30.361.151İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 29.885.989 30.361.151Banka Kredileri29.885.989 30.348.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 12.257Diğer Borçlar8.105.782 5.377.198İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[13] 8.105.782 5.377.198Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.383.243 6.929.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 7.383.243 6.929.010Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[11] 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.375.014 42.667.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER162.532.281 168.217.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.456.735 43.587.424Ödenmiş Sermaye[17] 24.300.000 24.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[18] 1.044.140 1.044.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[19] 41.993.658 42.042.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.993.658 42.042.803Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.068.825 43.068.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.075.167 -1.026.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] -1.172.937 -1.423.943Yabancı Para Çevrim Farkları[20] -1.172.937 -1.423.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler[21] 4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -26.718.805 -25.530.267Net Dönem Karı veya Zararı667.450 -1.188.538Kontrol Gücü Olmayan Paylar51.998 46.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.508.733 43.634.047TOPLAM KAYNAKLAR207.041.014 211.851.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510Transferler-18.613.442 18.613.442 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.027.073 251.864 -48.452 -290.015 -1.035.001 2.905.469 2.905.469Dönem Karı (Zararı)4.027.073 -290.015 -1.035.001 2.702.057 2.702.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)251.864 -48.452 203.412 203.412Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 32.582.672 -582.319 -937.460 4.343.229 -25.820.282 -1.035.001 33.894.979 33.894.979Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.145 251.006 667.450 869.311 51.998 921.309Dönem Karı (Zararı)667.450 667.450 51.998 719.448Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.145 251.006 201.861 201.861Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.075.167 -1.172.937 4.343.229 -26.718.805 667.450 44.456.735 51.998 44.508.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)719.448 -1.035.001DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-49.145 251.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -63.006 322.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.861 -71.039Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 13.861 -71.039Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.145 251.864TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)670.303 -783.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-119.575Ana Ortaklık Payları789.878 -783.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850331BIST