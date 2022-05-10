***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:09
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[24] 71.538.630 23.318.290
Satışların Maliyeti
[24] -58.465.158 -8.790.421
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.073.472 14.527.869
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.073.472 14.527.869
Genel Yönetim Giderleri
[25] -4.951.344 -3.378.972
Pazarlama Giderleri
[26] -2.457.892 -1.655.746
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -795.678 -601.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 6.393.013 11.757.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -8.656.501 -11.378.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.605.070 9.270.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] -8.644 15.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.596.426 9.285.926
Finansman Gelirleri
[29] 75.683 47.862
Finansman Giderleri
[29] -2.556.203 -2.718.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.906 6.615.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.623.995 267.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.623.995 267.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.739.901 6.882.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.739.901 6.882.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
641.337 -62.955
Ana Ortaklık Payları
1.098.564 6.945.820
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.902.852 -49.431.699
Dönem Karı (Zararı)
1.739.901 6.784.985
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.739.901 6.784.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
[14] 2.719.364 -175.315
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
842.162 574.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,12] 1.302.826 2.804.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
984.435 366.614
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
318.391 2.437.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.214.861 -2.247.257
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.214.861 -2.247.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.644 -15.845
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.644 -15.845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.624.880 -267.116
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[7,13] 4.405.473 -1.023.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.362.117 -56.041.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -11.496.220 -178.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.863.740 751.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.359.960 -930.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 7.350.885 -3.329.913
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.498.378 -3.035.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.852.507 -294.867
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 18.957.334 -41.195.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -281.664 -21.203.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -15.646.405 20.829.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.832.537 354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.813.868 20.828.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.177.300 439.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,10] -1.040.247 18.642.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.176.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.040.247 19.818.933
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 2.049.637 824.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -3.078.137 -30.869.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.753.783 -5.541.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.324.354 -25.327.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.902.852 -49.431.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.016 -89.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.016 -89.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.016 -89.286
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
848.032 53.539.157
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 51.027.765
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.027.765
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve ını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.986.281 2.625.203
Kredilerden Nakit Girişleri
1.986.281 2.625.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-225.436 -56.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -161.687 -56.356
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -63.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -97.012 -57.455
Ödenen Temettüler
-815.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.092.836 4.018.172
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
445.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.092.836 4.463.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 7.993.021 4.162.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.900.185 8.626.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 6.900.185 7.993.021
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 68.065.988 56.731.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.683.753 18.800.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.382.235 37.931.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 3.816.729 6.526.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.786.010 2.445.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.030.719 4.080.994
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 62.658.561 81.615.895
Peşin Ödenmiş Giderler
10] 51.677.926 50.926.770
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.542.352 24.138.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 3.296.101 3.301.114
Diğer Dönen Varlıklar
13] 4.786.338 3.807.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.786.338 3.807.946
ARA TOPLAM
201.201.828 210.903.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.201.828 210.903.431
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 5.202.372 9.842.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.135.519 7.973.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.066.853 1.869.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 548.194 556.838
Maddi Duran Varlıklar
[14] 123.120.111 123.862.842
Arazi ve Arsalar
81.282.352 81.282.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.823.864 2.840.000
Binalar
11.106.533 11.169.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.810.415 24.378.435
Taşıtlar
963.209 990.301
Mobilya ve Demirbaşlar
2.568.627 2.636.644
Yapılmakta Olan Yatırımlar
565.111 565.111
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 563.313 612.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 402.753 414.664
Diğer Haklar
402.753 414.664
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 310.912 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
310.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 3.249.060 1.244.845
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.396.715 136.535.005
TOPLAM VARLIKLAR
334.598.543 347.438.436
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 8.253.018 7.807.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.253.018 7.807.116
Banka Kredileri
8.044.506 7.501.592
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
208.512 305.524
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 233.080 242.606
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
233.080 242.606
Ticari Borçlar
[6] 98.014.877 113.898.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.779 12.831.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.010.098 101.066.988
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.658.437 4.363.009
Diğer Borçlar
[8] 1.800.512 1.768.517
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
93.047 93.047
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.707.465 1.675.470
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 24.955.603 23.978.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.955.603 23.978.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 2.806.262 2.806.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 3.219.214 2.702.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.492.061 1.975.598
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
727.153 727.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 7.737.648 7.605.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.737.648 7.605.713
ARA TOPLAM
150.678.651 165.172.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.678.651 165.172.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 33.122.775 33.284.462
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.122.775 33.284.462
Banka Kredileri
33.122.775 33.284.462
Diğer Finansal Yükümlülükler
[15] 315.988 370.211
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
315.988 370.211
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 13.084.178 10.719.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.084.178 10.719.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.038.294 567.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.038.294 567.748
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.561.235 44.941.955
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.239.886 210.114.509
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.742.670 136.277.211
Ödenmiş Sermaye
[18] 75.000.000 75.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.371.905 1.371.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 71.555.793 73.073.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.555.793 73.073.130
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
74.685.917 74.685.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.130.124 -1.612.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] -2.698.343 -2.203.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.698.343 -2.203.961
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] -14.928.478 -27.577.590
Net Dönem Karı veya Zararı
1.098.564 12.270.498
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
615.987 1.046.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.358.657 137.323.927
TOPLAM KAYNAKLAR
334.598.543 347.438.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-414.579 414.579 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
327.765 -522.024 445.318 6.945.820 7.196.879 -160.835 7.036.044
Dönem Karı (Zararı)
327.765 6.945.820 7.273.585 -160.835 7.112.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11-20 -522.024 445.318 -76.706 -76.706
Sermaye Arttırımı
50.700.000 50.700.000 50.700.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.456.232 -1.712.110 4.343.229 -27.133.384 6.945.820 100.428.053 -387.949 100.040.104
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 74.685.917 -1.612.787 -2.203.961 4.343.229 -27.577.590 12.270.498 136.277.211 1.046.716 137.323.927
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.464.913 -12.270.498 1.194.415 1.194.415
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.517.337 -494.382 1.098.564 -913.155 -430.729 -1.343.884
Dönem Karı (Zararı)
1.098.564 1.098.564 -430.729 667.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11-20 -1.517.337 -494.382 -2.011.719 -2.011.719
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-815.801 -815.801 -815.801
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 1.371.905 74.685.917 -3.130.124 -2.698.343 4.343.229 -14.928.478 1.098.564 135.742.670 615.987 136.358.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.739.901 6.882.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.512.026 -522.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -1.892.246 -652.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
380.220 130.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 380.220 130.506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-494.382 445.318
Yabancı Para Çevrim Farkları
[21] -494.382 445.318
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-494.382 445.318
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.006.408 -76.706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-266.507 6.806.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.207 -51.612
Ana Ortaklık Payları
-269.714 6.857.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028788
BIST