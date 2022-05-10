***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 71.538.630 23.318.290Satışların Maliyeti[24] -58.465.158 -8.790.421TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.073.472 14.527.869Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)13.073.472 14.527.869Genel Yönetim Giderleri[25] -4.951.344 -3.378.972Pazarlama Giderleri[26] -2.457.892 -1.655.746Araştırma ve Geliştirme Giderleri[27] -795.678 -601.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[28] 6.393.013 11.757.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[28] -8.656.501 -11.378.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.605.070 9.270.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -8.644 15.845FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.596.426 9.285.926Finansman Gelirleri[29] 75.683 47.862Finansman Giderleri[29] -2.556.203 -2.718.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.906 6.615.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] 1.623.995 267.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.623.995 267.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.739.901 6.882.865DÖNEM KARI (ZARARI)1.739.901 6.882.865Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar641.337 -62.955Ana Ortaklık Payları1.098.564 6.945.820Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.902.852 -49.431.699Dönem Karı (Zararı)1.739.901 6.784.985Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.739.901 6.784.985Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler[14] 2.719.364 -175.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler842.162 574.449Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,8,12] 1.302.826 2.804.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler984.435 366.614Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler318.391 2.437.392Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.214.861 -2.247.257Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.214.861 -2.247.257Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.644 -15.845Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8.644 -15.845Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[11] -1.624.880 -267.116Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler[7,13] 4.405.473 -1.023.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.362.117 -56.041.369Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -11.496.220 -178.793İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.863.740 751.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.359.960 -930.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[8] 7.350.885 -3.329.913İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.498.378 -3.035.046İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.852.507 -294.867Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[9] 18.957.334 -41.195.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[10] -281.664 -21.203.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] -15.646.405 20.829.070İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.832.537 354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.813.868 20.828.716Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -3.177.300 439.184Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8,10] -1.040.247 18.642.575İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.176.358İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.040.247 19.818.933Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 2.049.637 824.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[8] -3.078.137 -30.869.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.753.783 -5.541.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.324.354 -25.327.808Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.902.852 -49.431.699YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.016 -89.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.016 -89.286Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.016 -89.286Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI848.032 53.539.157Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.027.765Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.027.765İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve ını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.986.281 2.625.203Kredilerden Nakit Girişleri1.986.281 2.625.203Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-225.436 -56.356Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -161.687 -56.356Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[7] -63.749Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -97.012 -57.455Ödenen Temettüler-815.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.092.836 4.018.172Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi445.318NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.092.836 4.463.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 7.993.021 4.162.721DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.900.185 8.626.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 6.900.185 7.993.021Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 68.065.988 56.731.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.683.753 18.800.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar48.382.235 37.931.698Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 3.816.729 6.526.987İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.786.010 2.445.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.030.719 4.080.994Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar0 0Stoklar[9] 62.658.561 81.615.895Peşin Ödenmiş Giderler10] 51.677.926 50.926.770İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.542.352 24.138.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 3.296.101 3.301.114Diğer Dönen Varlıklar13] 4.786.338 3.807.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.786.338 3.807.946ARA TOPLAM201.201.828 210.903.431TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR201.201.828 210.903.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 5.202.372 9.842.999İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.135.519 7.973.914İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.066.853 1.869.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 548.194 556.838Maddi Duran Varlıklar[14] 123.120.111 123.862.842Arazi ve Arsalar81.282.352 81.282.352Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.823.864 2.840.000Binalar11.106.533 11.169.999Tesis, Makine ve Cihazlar23.810.415 24.378.435Taşıtlar963.209 990.301Mobilya ve Demirbaşlar2.568.627 2.636.644Yapılmakta Olan Yatırımlar565.111 565.111Kullanım Hakkı Varlıkları[15] 563.313 612.817Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 402.753 414.664Diğer Haklar402.753 414.664Peşin Ödenmiş Giderler[10] 310.912 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler310.912Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 3.249.060 1.244.845Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR133.396.715 136.535.005TOPLAM VARLIKLAR334.598.543 347.438.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 8.253.018 7.807.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.253.018 7.807.116Banka Kredileri8.044.506 7.501.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar208.512 305.524Diğer Finansal Yükümlülükler[15] 233.080 242.606Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler233.080 242.606Ticari Borçlar[6] 98.014.877 113.898.372İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.779 12.831.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar98.010.098 101.066.988Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 3.658.437 4.363.009Diğer Borçlar[8] 1.800.512 1.768.517İlişkili Taraflara Diğer Borçlar93.047 93.047İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.707.465 1.675.470Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 24.955.603 23.978.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.955.603 23.978.208Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 2.806.262 2.806.262Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 3.219.214 2.702.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.492.061 1.975.598Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar727.153 727.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 7.737.648 7.605.713İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.737.648 7.605.713ARA TOPLAM150.678.651 165.172.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.678.651 165.172.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 33.122.775 33.284.462İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.122.775 33.284.462Banka Kredileri33.122.775 33.284.462Diğer Finansal Yükümlülükler[15] 315.988 370.211Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler315.988 370.211Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[12] 13.084.178 10.719.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.084.178 10.719.534Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.038.294 567.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler[13] 1.038.294 567.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.561.235 44.941.955TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER198.239.886 210.114.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar135.742.670 136.277.211Ödenmiş Sermaye[18] 75.000.000 75.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.371.905 1.371.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 71.555.793 73.073.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.555.793 73.073.130Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)74.685.917 74.685.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.130.124 -1.612.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] -2.698.343 -2.203.961Yabancı Para Çevrim Farkları-2.698.343 -2.203.961Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 4.343.229 4.343.229Yasal Yedekler4.343.229 4.343.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] -14.928.478 -27.577.590Net Dönem Karı veya Zararı1.098.564 12.270.498Kontrol Gücü Olmayan Paylar615.987 1.046.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.358.657 137.323.927TOPLAM KAYNAKLAR334.598.543 347.438.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 1.044.140 43.068.825 -934.208 -2.157.428 4.343.229 -26.718.805 -414.579 42.531.174 -227.114 42.304.060Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-414.579 414.579 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.765 -522.024 445.318 6.945.820 7.196.879 -160.835 7.036.044Dönem Karı (Zararı)327.765 6.945.820 7.273.585 -160.835 7.112.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11-20 -522.024 445.318 -76.706 -76.706Sermaye Arttırımı50.700.000 50.700.000 50.700.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 43.068.825 -1.456.232 -1.712.110 4.343.229 -27.133.384 6.945.820 100.428.053 -387.949 100.040.104Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 1.371.905 74.685.917 -1.612.787 -2.203.961 4.343.229 -27.577.590 12.270.498 136.277.211 1.046.716 137.323.927Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.464.913 -12.270.498 1.194.415 1.194.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.517.337 -494.382 1.098.564 -913.155 -430.729 -1.343.884Dönem Karı (Zararı)1.098.564 1.098.564 -430.729 667.835Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11-20 -1.517.337 -494.382 -2.011.719 -2.011.719Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-815.801 -815.801 -815.801Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 1.371.905 74.685.917 -3.130.124 -2.698.343 4.343.229 -14.928.478 1.098.564 135.742.670 615.987 136.358.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.739.901 6.882.865DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.512.026 -522.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[12] -1.892.246 -652.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler380.220 130.506Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 380.220 130.506Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-494.382 445.318Yabancı Para Çevrim Farkları[21] -494.382 445.318Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-494.382 445.318Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.006.408 -76.706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-266.507 6.806.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.207 -51.612Ana Ortaklık Payları-269.714 6.857.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028788BIST