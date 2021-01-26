***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.01.2021 13:43
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yok
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Onayı
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
11.01.2021 tarihinde Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında hazırlanarak ilgili başvuru dosyası içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2020 tarihli Şirketimiz finansal raporları işbu açıklamamız ile yatırımcı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu finansal raporlar ile Şirketimizce daha önce açıklanan aynı tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904408
BIST
14:121.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:127,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3528
14:128,9409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0589
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9275
14:12438,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,05
|Açılış
|: 438,63
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
438,44
BIST En Aktif Hisseler14:11
|MAALT
|254,20
|40.927.104
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.804.152
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.268.720
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|BASCM
|19,72
|1.320.670
|% 9,98
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.834.433
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.387.758.658
|% 1,21
|
|GARAN
|9,64
|1.199.047.665
|% 1,05
|
|KOZAL
|120,90
|962.267.408
|% -0,41
|
|KARSN
|5,42
|768.715.060
|% 4,23
|
|KRDMD
|6,90
|585.215.195
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,50
|1.387.758.658
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|451.085.095
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|338.226.408
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,53
|329.336.702
|% -2,55
|
|TEKTU
|2,48
|377.702.658
|% 3,77
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3622
|7,3664
|% -0,52
|
|Euro
|8,9379
|8,9428
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,0428
|10,0932
|% -0,48
|
|Frank
|8,2587
|8,3085
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% -0,39
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-4,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.896
|2.969
|-26,10
|
|Yarım
|1.400
|1.436
|-12,63
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|0,28
|
Seans Raporu
14:11
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14:26ICBCT
Yüzde 4.14 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 187, 548 adet işlem
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14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 09 kaybederek (% -0.01 ) 1, 637
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14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, SKBNK
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14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ATSYH, SONME
-
14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, KOZAL