***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYokDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim OnayıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalar11.01.2021 tarihinde Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında hazırlanarak ilgili başvuru dosyası içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2020 tarihli Şirketimiz finansal raporları işbu açıklamamız ile yatırımcı kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Söz konusu finansal raporlar ile Şirketimizce daha önce açıklanan aynı tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904408BIST