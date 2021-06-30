***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.06.2021Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması5 - 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri7 - 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,8 - 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçirim/945055BIST