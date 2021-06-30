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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2021 14:44



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.06.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
5 - 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
8 - 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçirim/945055


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Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
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B. Petrol 74,98 74,98 0,70  
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