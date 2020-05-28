***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 21:53
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çubuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847516
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00375,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,21
|Açılış
|: 375,57
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3821
|8,4241
|% 1,23
|
|Frank
|7,0456
|7,0881
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8089
|1,8179
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,87
|
|Altın Gr.
|375
|376
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.466
|19,80
|
|Tam
|2.506
|2.542
|31,80
|
|Yarım
|1.223
|1.237
|10,00
|
|Çeyrek
|611
|619
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|36,01
|36,01
|1,41
|