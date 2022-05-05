***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteAnkara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı Kurumlar Vergisi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi05/05/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap