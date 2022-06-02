***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
02.06.2022 16:47
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000TL (%200 oranında) artırılarak 225.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.05.2022 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.06.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034298
BIST
16:382.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,63
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3816,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0891
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:3817,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2345
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:38987,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,97
|Açılış
|: 987,67
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MAGEN
|11,55
|95.815.407
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.040.994
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.456.296
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.736.306
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.380.606
|% -9,94
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|DAPGM
|30,32
|20.690.589
|% -4,29
|
|AVGYO
|2,68
|16.613.284
|% -4,29
|
|THYAO
|49,62
|3.306.419.161
|% 0,73
|
|SASA
|40,72
|2.629.445.345
|% 7,95
|
|AKBNK
|8,65
|1.749.700.960
|% 2,25
|
|SISE
|20,96
|1.357.507.139
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,14
|1.283.144.592
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,65
|1.749.700.960
|% 2,25
|
|YKBNK
|4,83
|975.115.244
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,82
|517.819.199
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|194.566.625
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|472.776.840
|% -0,36
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4728
|16,4813
|% 0,54
|
|Euro
|17,6725
|17,7305
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,5925
|20,6957
|% 0,92
|
|Frank
|17,0970
|17,2000
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3785
|4,4005
|% 0,48
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|18,21
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,41
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|52,00
|
|Tam
|6.522
|6.687
|66,48
|
|Yarım
|3.152
|3.235
|32,15
|
|Çeyrek
|1.581
|1.617
|16,08
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,42
|
Seans Raporu
16:38
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16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 19 artarak (% 0.99 ) 2, 883
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16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKBNK, YKBNK, EKGYO
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16:52XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 31, 168.00 milyon TL de
-
16:52YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 510 adet işlem
-
16:50AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 594, 633 adet işlem