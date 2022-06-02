***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000TL (%200 oranında) artırılarak 225.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.05.2022 tarihinde açıklanmıştı.Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.06.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034298BIST