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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

02.06.2022 16:47
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000TL (%200 oranında) artırılarak 225.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.05.2022 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.06.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034298


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