***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.05.2022 16:32
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 20.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EMKEL, TRAEMKEL91L6 0 0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.946.237,48
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 12.270.498 21.550.646,65
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 12.270.498 21.550.646,65
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 27.577.590 13.250.322,49
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 415.016,21 415.016,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -15.722.108,21 7.885.307,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.300
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0
TOPLAM 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1. No.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımızda dönem karı oluşmuş olup geçmiş yıl zararlarından dolayı, SPK 'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030268
BIST