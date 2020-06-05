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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2019 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili Spk Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849381


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