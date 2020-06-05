***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.06.2020 12:28
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Madde Tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 12.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin iznin 2019 yılında dolması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadili Spk Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849381
BIST
13:26109.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 149,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:266,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7740
En Düşük
6,7351
13:267,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:26371,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,82
|Açılış
|: 371,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|233.113
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.509.260
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.634.116
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|41.307.364
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.269.926
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,43
|4.106.893
|% -6,24
|
|THYAO
|12,73
|541.621.653
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|377.869.110
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,75
|322.584.299
|% 2,54
|
|PETKM
|3,80
|295.715.391
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,30
|219.771.693
|% -1,01
|
|PETKM
|3,80
|295.715.391
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|105.575.290
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,23
|74.278.114
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|70.813.160
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.898.647
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5305
|8,5733
|% 0,60
|
|Frank
|7,0386
|7,0810
|% 0,01
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-8,65
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.436
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-15,50
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|-5,70
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|1,29
|