***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 14:20
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Konuya İ
15:34110.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 566,83
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:346,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:347,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:34369,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,10
|Açılış
|: 368,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
368,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.124.163
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.425
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.071.836
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.219
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.380.087
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,37
|3.254.256
|% -6,02
|
|THYAO
|12,72
|628.331.329
|% 1,03
|
|GARAN
|8,18
|514.910.124
|% 0,49
|
|TUPRS
|89,05
|390.794.160
|% 2,89
|
|PETKM
|3,81
|334.042.897
|% -1,30
|
|ASELS
|31,88
|308.237.072
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,64
|173.024.915
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|334.042.897
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.356.376
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|95.144.630
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|231.687.096
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5840
|% 0,72
|
|Frank
|7,0211
|7,0634
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-21,11
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.431
|-16,10
|
|Tam
|2.474
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|-8,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,46
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|1,47
|