***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26 Şubat 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Şirketin 25 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı açıklanmıştı.İlgili karardaki şartlar yerine getirilerek, 3 Mart 2021 tarihinde Pakistan'da yerleşik EMCO Industries Ltd şirketi ile "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanmıştır.2022 yılından itibaren Pakistan'da üretime geçileceği ve yarımamul ihracatımızın etkisiyle, Şirketimiz satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir artış olacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915023BIST