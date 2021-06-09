***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarihli toplantısında,Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin daha önce belirlemiş olduğu adaylardan Sn. Ali Nezih Güven'in yerine Sn. Aykud Alp Berk'in 30.06.2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesinehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941423BIST