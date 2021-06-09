***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 17:10
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarihli toplantısında,
Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin daha önce belirlemiş olduğu adaylardan Sn. Ali Nezih Güven'in yerine Sn. Aykud Alp Berk'in 30.06.2021 tarihinde yapılacak 2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941423
BIST
16:581.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:588,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:5810,4817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:58522,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,38
|Açılış
|: 522,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ATATP
|35,12
|89.527.904
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.145
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.472.850
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.622.220
|% 9,91
|
|SANFM
|14,00
|3.423.453
|% -7,28
|
|EUKYO
|5,76
|3.976.393
|% -6,34
|
|AVTUR
|3,16
|8.942.755
|% -6,23
|
|NUGYO
|11,99
|8.305.544
|% -5,96
|
|METUR
|7,06
|18.024.920
|% -5,87
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|631.761.767
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|383.062.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|256.202.690
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|214.054.597
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5782
|8,5807
|% -0,28
|
|Euro
|10,4754
|10,4817
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1483
|% -0,46
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,37
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|