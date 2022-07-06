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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 13:47
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Malezya'dan Haziran ayında alınan sipariş tutarı  13.166.113 TL olup, Haziran ayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı 90.277.603  TL'dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042109


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Tam 6.556 6.633 31,00  
Yarım 3.209 3.243 15,00  
Çeyrek 1.607 1.621 7,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,18 -0,07  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,14  
B. Petrol 104 104 1,13  
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