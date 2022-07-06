***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 13:47
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Malezya'dan Haziran ayında alınan sipariş tutarı 13.166.113 TL olup, Haziran ayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı 90.277.603 TL'dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042109
BIST
13:582.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,39
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:5817,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2782
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
13:5817,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1263
|Açılış
|: 17,6550
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|Önceki Kapanış
|: 17,5000
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17,6972
En Düşük
17,4096
13:58976,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,24
|Açılış
|: 976,07
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:58
|POLHO
|4,52
|64.756.476
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.914.842
|% 9,92
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|BRKO
|1,59
|1.957.198
|% 9,66
|
|AKGRT
|2,53
|25.620.572
|% -7,66
|
|ULUSE
|192,70
|8.360.307
|% -6,91
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|KZBGY
|85,30
|1.643.065
|% -4,69
|
|TUPRS
|244,00
|796.691.109
|% -4,39
|
|THYAO
|47,32
|3.023.652.300
|% 0,68
|
|EREGL
|26,34
|1.094.817.305
|% 1,00
|
|SISE
|20,92
|881.634.428
|% -0,38
|
|HEKTS
|31,18
|834.363.351
|% 2,10
|
|TUPRS
|244,00
|796.691.109
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,76
|599.934.590
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|177.443.530
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,18
|298.552.458
|% 0,24
|
|THYAO
|47,32
|3.023.652.300
|% 0,68
|
|ODAS
|2,78
|170.618.145
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2428
|17,2517
|% 1,64
|
|Euro
|17,5731
|17,5938
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,5032
|20,6060
|% 1,37
|
|Frank
|17,6894
|17,7960
|% 1,39
|
|Riyal
|4,5810
|4,6040
|% 1,66
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,38
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,39
|
|Cumhuriyet
|6.546
|6.645
|58,00
|
|Tam
|6.556
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.209
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,13
|