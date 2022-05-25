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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2022 15:45
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 225.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek M 75.000.000 150.000.000,000 200,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 150.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında,
1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL ( Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşı
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Altın Gr. 973 974 7,33  
Cumhuriyet 6.476 6.574 67,00  
Tam 6.442 6.604 64,46  
Yarım 3.114 3.195 31,18  
Çeyrek 1.562 1.597 15,59  
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Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,06  
B. Petrol 111 111 0,71  
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