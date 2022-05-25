***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2022 15:45
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 225.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek M 75.000.000 150.000.000,000 200,00000 1,00 EMKEL, TRAEMKEL91L6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 150.000.000,000 200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun bugün (25.05.2022) yapılan toplantısında,
1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300.000.000 TL ( Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşı
17:062.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,57
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.412
En Düşük
2.384
17:0616,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2902
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3707
En Düşük
16,0430
17:0617,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1849
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4815
En Düşük
17,2406
17:06973,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,64
|Açılış
|: 973,59
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DAGHL
|27,06
|5.238.392
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.009.461
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|61.531.150
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.178.187
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.922.011
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.399.782
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|33.271.427
|% -9,82
|
|NUGYO
|5,54
|94.507.708
|% -9,62
|
|SELVA
|8,51
|34.648.357
|% -9,47
|
|FENER
|43,14
|280.212.281
|% -6,01
|
|SISE
|20,62
|2.462.316.850
|% 4,04
|
|THYAO
|42,06
|2.283.122.834
|% -0,24
|
|GARAN
|14,75
|1.954.207.475
|% -0,40
|
|ASELS
|23,68
|1.400.098.292
|% 2,69
|
|HALKB
|5,65
|1.190.967.216
|% 9,71
|
|YKBNK
|4,48
|1.070.505.683
|% 2,28
|
|HALKB
|5,65
|1.190.967.216
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,60
|485.751.598
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,18
|689.064.782
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|1.954.207.475
|% -0,40
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3595
|16,3660
|% 1,81
|
|Euro
|17,4627
|17,4815
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,4387
|20,5412
|% 1,59
|
|Frank
|16,9353
|17,0373
|% 1,46
|
|Riyal
|4,3496
|4,3715
|% 1,65
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-17,63
|
|Altın Gr.
|973
|974
|7,33
|
|Cumhuriyet
|6.476
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,46
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,18
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,59
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,71
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 28 artarak (% 1.75 ) 2, 162
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARCLK, RHEAG, MZHLD, ALKA, DAGHL, GZNMI, KGYO
-
17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, MEPET
-
17:21
KGYO, HALKB, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
IMASM, FMIZP, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında