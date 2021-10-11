***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.10.2021 09:07
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969371
BIST
10:251.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.408
En Düşük
1.402
10:258,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0389
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:2510,3439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0390
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3399
10:25504,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,78
|Açılış
|: 504,06
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.570.604
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|3.373.431
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|6.760.419
|% 9,92
|
|PRKAB
|23,20
|40.524.079
|% 7,81
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|BAGFS
|21,32
|512.003
|% -6,08
|
|IDEAS
|40,70
|15.491.885
|% -5,70
|
|YUNSA
|16,90
|1.812.892
|% -4,20
|
|BAKAB
|18,29
|283.035
|% -3,99
|
|TUPRS
|125,80
|200.193.202
|% 2,28
|
|GARAN
|9,35
|181.227.456
|% 0,54
|
|EREGL
|17,34
|134.769.348
|% 1,58
|
|PETKM
|6,19
|107.965.267
|% 0,81
|
|SASA
|27,50
|86.842.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|56.691.630
|% 0,56
|
|GARAN
|9,35
|181.227.456
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,38
|44.594.891
|% 0,42
|
|PETKM
|6,19
|107.965.267
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,54
|78.333.933
|% 1,71
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9264
|8,9295
|% -0,43
|
|Euro
|10,3375
|10,3439
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,1533
|12,2142
|% -0,17
|
|Frank
|9,5972
|9,6550
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3733
|2,3852
|% -0,45
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-1,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,33
|