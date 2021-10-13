***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.10.2021 09:06
***EMKEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970091
BIST
11:181.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:189,0264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1810,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:18512,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 512,81
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LUKSK
|49,50
|8.753.851
|% 10,00
|
|YEOTK
|81,10
|126.598.620
|% 5,39
|
|MERIT
|24,40
|26.870.512
|% 5,35
|
|OZBAL
|17,98
|42.369.920
|% 4,84
|
|MANAS
|16,25
|23.416.199
|% 4,84
|
|PRKAB
|19,17
|4.051.100
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.842.353
|% -9,88
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KZBGY
|27,64
|40.347.926
|% -5,99
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,38
|682.861.176
|% 2,71
|
|FROTO
|168,80
|375.555.589
|% 4,52
|
|GARAN
|9,52
|328.815.881
|% 0,21
|
|KRDMD
|6,89
|309.919.726
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,83
|244.984.254
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|244.984.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|149.305.223
|% 0,00
|
|THYAO
|14,38
|682.861.176
|% 2,71
|
|KRDMD
|6,89
|309.919.726
|% 1,32
|
|PETKM
|6,22
|223.161.396
|% 0,97
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0232
|9,0264
|% -0,10
|
|Euro
|10,4342
|10,4379
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,2558
|12,3173
|% 0,13
|
|Frank
|9,6744
|9,7326
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3981
|2,4102
|% -0,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,13
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-0,35
|