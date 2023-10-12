***EMNIS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.10.2023 18:43
***EMNIS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EMNIS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMNIS.E payları 13/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205500
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0909
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7588
En Düşük
27,6408
18:0529,3017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1184
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,2654
18:051.668,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.668,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7474
|27,7565
|% 0,34
|
|Euro
|29,2949
|29,3157
|% -0,35
|
|Sterlin
|33,7153
|33,8844
|% -0,79
|
|Frank
|30,4459
|30,6293
|% -0,40
|
|Riyal
|7,3771
|7,4141
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.313
|11.419
|-32,00
|
|Yarım
|5.674
|5.731
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.866
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,46
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,95
|85,95
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem