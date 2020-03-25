***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2020 18:39
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020_31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2020 tarih 335 no'lu toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, 2020 yılında bağımsız denetim hizmetinin alınması için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832207
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
|2,24
|15.312.839
|% -5,08
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|ASELS
|23,44
|1.426.631.805
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|THYAO
|8,77
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|% 5,79
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|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
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|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
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|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
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|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
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|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
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|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5999
|7,6381
|% 1,05
|
|Frank
|6,5462
|6,5856
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7057
|1,7142
|% 0,18
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-9,68
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|Altın Gr.
|333
|333
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,38
|0,07
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|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,03
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|B. Petrol
|27,59
|27,59
|0,44
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