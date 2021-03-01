***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPay sahiplerine ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914142BIST