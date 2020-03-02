***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2020 18:54
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-17.763.811 -17.763.811 -17.763.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.383 -200.383 -200.383
Sermaye Avansı
200.000 200.000 200.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -17.763.811 -17.763.811
Transferler
-17.763.811 17.763.811 17.763.811 17.763.811
Dönem Karı (Zararı)
-12.766.001 -12.766.001 -12.766.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.601 -94.601 -94.601
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.224.184 14.011.916
Dönem Karı (Zararı)
-12.766.001 -17.763.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.246.538 7.368.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,19 7.241.998 3.929.436
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.463 -20.914
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -14.463 -20.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
393.660 422.771
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
393.660 422.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.541.671 4.255.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.541.671 4.255.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.916.328 -1.463.498
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
245.394
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
245.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.575.858 29.182.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.912.842 4.585.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.912.842 4.585.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-580.639 -135.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-580.639 -135.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
66.880 762.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.119.950 22.960.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.119.950 22.960.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.296.725 1.008.692
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.296.725 1.008.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.056.395 18.787.261
Ödenen Faiz
-1.541.671 -4.255.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -290.540 -519.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.107 -1.124.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.985
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-274.107 -1.854.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -274.107 -1.854.791
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 22.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.929.366 -12.277.327
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.914.246
Kredilerden Nakit Girişleri
2.988.004
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
28.926.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-248.159 -46.141.573
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.030.352
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-248.159 -39.111.221
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.681.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.711 610.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.711 610.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.094 536.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.167.805 1.147.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.167.805 1.147.094
Ticari Alacaklar
6 5.754.376 14.667.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.639.606 14.552.448
Diğer Alacaklar
7 351.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.489
Stoklar
8 6.452.926 6.505.343
Peşin Ödenmiş Giderler
5 637.522 356.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
637.522 356.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
525 7.075
Diğer Dönen Varlıklar
15 116.603 162.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
116.603 162.118
ARA TOPLAM
14.481.246 22.845.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.481.246 22.845.155
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
27 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
9 24.761.320 28.474.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.976.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 34.539 66.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.518.614 31.287.420
TOPLAM VARLIKLAR
53.999.860 54.132.575
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391.105 3.362.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391.105 3.362.086
Banka Kredileri
27 3.134.440
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 1.391.105 227.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.837.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.837.928
Banka Kredileri
27 2.837.928
Ticari Borçlar
6 478.776 47.979.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
478.776 47.606.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 121.596 104.868
Diğer Borçlar
7.871.087 2.636.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 6.080.571 1.615.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.790.516 1.020.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 155.267 117.822
Kısa Vadeli Karşılıklar
663.235 351.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 238.325 238.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 424.910 112.321
ARA TOPLAM
10.681.066 57.389.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.681.066 57.389.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.173.869 2.555.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 19.173.869 2.555.305
Banka Kredileri
27 7.901.428 2.555.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 11.272.441
Ticari Borçlar
6 44.380.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.008.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 871.350 2.811.328
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.215.869 2.838.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.215.869 2.838.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.641.763 8.205.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.322.829 65.594.942
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-24.322.969 -11.462.367
Ödenmiş Sermaye
16 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
16 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 16.805.557 16.900.158
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.805.557 16.900.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-587.761 -493.160
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.318 17.393.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Yasal Yedekler
16 31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.980.011 -36.216.200
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.766.001 -17.763.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-24.322.969 -11.462.367
TOPLAM KAYNAKLAR
53.999.860 54.132.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 37.577.599 65.037.827
Satışların Maliyeti
17 -40.813.350 -62.707.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.235.751 2.329.871
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.235.751 2.329.871
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.173.757 -4.030.982
Pazarlama Giderleri
18 -2.169.308 -3.054.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.603.385 1.132.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.355.658 -8.786.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.331.089 -12.410.357
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -245.397
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 -343.800 -240.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.674.889 -12.896.139
Finansman Gelirleri
22 281.632 365.296
Finansman Giderleri
22 -3.289.072 -6.696.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.682.329 -19.227.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.916.328 1.463.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.916.328 1.463.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.766.001 -17.763.811
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.766.001 -17.763.811
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.766.001 -17.763.811
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.601 -200.383
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -118.251 -250.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.650 50.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.650 50.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.601 -200.383
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.860.602 -17.964.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.860.602 -17.964.194
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823516
BIST