***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-300.124 -300.124 -300.124Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827Transferler-4.061.599 4.061.599 0 0Dönem Karı (Zararı)-17.763.811 -17.763.811 -17.763.811Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-200.383 -200.383 -200.383Sermaye Avansı200.000 200.000 200.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.750.000 1.750.000 1.750.000Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Düzeltmelerden Sonraki Tutar6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -17.763.811 -17.763.811Transferler-17.763.811 17.763.811 17.763.811 17.763.811Dönem Karı (Zararı)-12.766.001 -12.766.001 -12.766.001Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.601 -94.601 -94.601Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.224.184 14.011.916Dönem Karı (Zararı)-12.766.001 -17.763.811Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.246.538 7.368.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,19 7.241.998 3.929.436Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.463 -20.914Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -14.463 -20.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler393.660 422.771Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler393.660 422.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.541.671 4.255.459Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 1.541.671 4.255.459Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.916.328 -1.463.498Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler245.394Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler245.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.575.858 29.182.424Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.912.842 4.585.428İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.912.842 4.585.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-580.639 -135.126İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-580.639 -135.126Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler66.880 762.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.119.950 22.960.626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.119.950 22.960.626Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.296.725 1.008.692İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.296.725 1.008.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.056.395 18.787.261Ödenen Faiz-1.541.671 -4.255.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -290.540 -519.886YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-274.107 -1.124.406Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.985Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri707.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-274.107 -1.854.791Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -274.107 -1.854.791Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 22.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.929.366 -12.277.327Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri200.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.914.246Kredilerden Nakit Girişleri2.988.004Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri28.926.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-248.159 -46.141.573Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.030.352Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-248.159 -39.111.221Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.681.207Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.711 610.183NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.711 610.183DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.147.094 536.911DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.167.805 1.147.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.167.805 1.147.094Ticari Alacaklar6 5.754.376 14.667.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.639.606 14.552.448Diğer Alacaklar7 351.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.489Stoklar8 6.452.926 6.505.343Peşin Ödenmiş Giderler5 637.522 356.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler637.522 356.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar525 7.075Diğer Dönen Varlıklar15 116.603 162.118İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar116.603 162.118ARA TOPLAM14.481.246 22.845.155TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.481.246 22.845.155DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar9 24.761.320 28.474.680Kullanım Hakkı Varlıkları11.976.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 34.539 66.874TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.518.614 31.287.420TOPLAM VARLIKLAR53.999.860 54.132.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.391.105 3.362.086İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.391.105 3.362.086Banka Kredileri27 3.134.440Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 1.391.105 227.646Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.837.928İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.837.928Banka Kredileri27 2.837.928Ticari Borçlar6 478.776 47.979.401İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar478.776 47.606.954Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 121.596 104.868Diğer Borçlar7.871.087 2.636.249İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 6.080.571 1.615.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.790.516 1.020.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 155.267 117.822Kısa Vadeli Karşılıklar663.235 351.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 238.325 238.697Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 424.910 112.321ARA TOPLAM10.681.066 57.389.372TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.681.066 57.389.372UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.173.869 2.555.305İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27 19.173.869 2.555.305Banka Kredileri27 7.901.428 2.555.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 11.272.441Ticari Borçlar6 44.380.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar44.008.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 871.350 2.811.328Uzun Vadeli Karşılıklar3.215.869 2.838.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.215.869 2.838.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.641.763 8.205.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.322.829 65.594.942ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-24.322.969 -11.462.367Ödenmiş Sermaye16 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları16 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı16 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 16.805.557 16.900.158Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.805.557 16.900.158Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-587.761 -493.160Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.393.318 17.393.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.348 31.348Yasal Yedekler16 31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-53.980.011 -36.216.200Net Dönem Karı veya Zararı-12.766.001 -17.763.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-24.322.969 -11.462.367TOPLAM KAYNAKLAR53.999.860 54.132.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 37.577.599 65.037.827Satışların Maliyeti17 -40.813.350 -62.707.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.235.751 2.329.871BRÜT KAR (ZARAR)-3.235.751 2.329.871Genel Yönetim Giderleri18 -4.173.757 -4.030.982Pazarlama Giderleri18 -2.169.308 -3.054.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.603.385 1.132.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -5.355.658 -8.786.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.331.089 -12.410.357Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -245.397TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri6 -343.800 -240.385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.674.889 -12.896.139Finansman Gelirleri22 281.632 365.296Finansman Giderleri22 -3.289.072 -6.696.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.682.329 -19.227.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.916.328 1.463.498Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.916.328 1.463.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.766.001 -17.763.811DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-12.766.001 -17.763.811Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.766.001 -17.763.811Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.601 -200.383Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -118.251 -250.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.650 50.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.650 50.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.601 -200.383TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.860.602 -17.964.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.860.602 -17.964.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823516BIST