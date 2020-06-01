***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Transferler24 -17.763.811 17.763.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -4.118.765 -4.118.765Dönem Karı (Zararı)-4.118.765Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -53.980.011 -4.118.765 -15.581.132 -15.581.132Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Transferler24 -12.766.001 12.766.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -2.548.974 -2.548.974Dönem Karı (Zararı)-2.493.132Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.842Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 -643.603 31.348 -66.746.012 -2.493.132 -26.871.943 -26.871.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-632.940 1.957.637Dönem Karı (Zararı)-2.493.132 -4.118.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.105.920 1.014.736Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 1.259.810 990.921Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.231 -15.706Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -67.156Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 52.925 -15.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21-23 -127.311 347.572Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.892 3.377Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.892 3.377Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -72.240 -311.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler983.459 5.301.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.707 5.834.527İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -129.707 5.834.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-302.098 -2.165.458İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -302.098 -2.165.458Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.011.177 -181.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 372.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.982.237 2.334.287İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.982.237 2.334.287Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler323.987 -520.526İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)323.987 -520.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-251.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-251.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-403.753 2.197.131Ödenen Faiz-81.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-229.187 -157.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.550 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -2.550Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.406 -1.891.791Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.024.569Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-2.024.569Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10.226.359Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)76.406 -10.093.581YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-559.084 65.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-559.084 65.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.167.805 1.147.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 608.721 1.212.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 608.721 1.167.805Ticari Alacaklar5 5.884.083 5.754.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.769.313 5.639.606Diğer Alacaklar6 392.014 351.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar392.014 351.489Stoklar7 7.464.103 6.452.926Peşin Ödenmiş Giderler8 265.312 637.522İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler265.312 637.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 525Diğer Dönen Varlıklar10 378.176 116.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar378.176 116.603ARA TOPLAM14.992.409 14.481.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.992.409 14.481.246DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 23.764.394 24.761.320Kullanım Hakkı Varlıkları3.983.260 11.976.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.823 34.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.520.343 39.518.614TOPLAM VARLIKLAR45.512.752 53.999.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 1.142.651 1.391.105İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.142.651 1.391.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.142.651 1.391.105Ticari Borçlar17 2.813.118 478.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.813.118 478.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 781.821 121.596Diğer Borçlar18 7.534.849 7.871.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.387.516 6.080.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.147.333 1.790.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 114.697 155.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)114.697 155.267Kısa Vadeli Karşılıklar21 550.038 663.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar255.636 238.325Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar294.402 424.910ARA TOPLAM12.937.174 10.681.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.937.174 10.681.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 11.492.752 19.173.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.492.752 19.173.869Banka Kredileri16 7.961.320 7.901.428Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 3.531.432 11.272.441Ticari Borçlar17 44.028.570 44.380.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar43.656.123 44.008.228Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 785.149 871.350Uzun Vadeli Karşılıklar3.141.050 3.215.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 3.141.050 3.215.869TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.447.521 67.641.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.384.695 78.322.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-26.871.943 -24.322.969Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 16.749.715 16.805.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.749.715 16.805.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-643.603 -587.761Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.393.318 17.393.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -66.746.012 -53.980.011Net Dönem Karı veya Zararı24 -2.493.132 -12.766.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-26.871.943 -24.322.969TOPLAM KAYNAKLAR45.512.752 53.999.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 10.720.751 10.211.690Satışların Maliyeti27 -10.112.478 -10.135.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)608.273 76.078BRÜT KAR (ZARAR)608.273 76.078Genel Yönetim Giderleri-1.005.106 -1.344.862Pazarlama Giderleri-721.784 -613.205Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler627.397 515.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.828.676 -1.865.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.319.896 -3.232.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.319.896 -3.232.181Finansman Gelirleri-709.833Finansman Giderleri-245.476 -488.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.565.372 -4.430.193Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri72.240 311.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 72.240 311.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.493.132 -4.118.765DÖNEM KARI (ZARARI)-2.493.132 -4.118.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 -2.493.132 -4.118.765Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.881 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -55.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.961 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 13.961Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.881 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.535.013 -4.118.765Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 -2.535.013 -4.118.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848375BIST