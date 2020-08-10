***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Transferler24 -17.763.811 17.763.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -5.255.463 -5.255.463Dönem Karı (Zararı)-5.634.831Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)379.368Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -113.792 31.348 -53.980.011 -5.634.831 -16.717.830 -16.717.830Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Transferler24 -12.766.001 12.766.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -1.378.602 -1.378.602Dönem Karı (Zararı)-1.393.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.026Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)24Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -572.735 31.348 -66.746.012 -1.393.628 -25.701.571 -25.701.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-717.219 1.340.009Dönem Karı (Zararı)-1.393.628 -5.634.831Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.037.794 2.184.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 1.996.550 2.003.112Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-270.116 233.138Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -263.637Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.479 233.138Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler329.156 175.829Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21-23 329.156 175.829Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.892 1.955.518Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.892 1.955.518Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -77.688 -2.183.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.132.198 6.500.743Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.416.533 7.664.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.416.533 7.664.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.525 -4.558.422İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -115.525 -4.558.422Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.862.897 -2.899.748Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -145.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.379.820 6.327.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.379.820 6.327.381Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.307 -33.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 -51.307 -33.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)79.929Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-488.032 3.050.227Ödenen Faiz-1.537.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-229.187 -172.417YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.302 -196.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-76.302 -196.222Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -76.302 -196.222FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.558 -1.882.057Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri106.558Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri106.558Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.175.904Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.175.904Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları293.847YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-686.963 -738.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-686.963 -738.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.167.805 1.147.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ480.842 408.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 480.842 1.167.805Ticari Alacaklar5 7.170.909 5.754.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.056.139 5.639.606Diğer Alacaklar6 467.014 351.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar467.014 351.489Stoklar7 8.315.823 6.452.926Peşin Ödenmiş Giderler8 783.207 637.522İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler783.207 637.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 525Diğer Dönen Varlıklar10 351.880 116.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar351.880 116.603ARA TOPLAM17.569.675 14.481.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.569.675 14.481.246DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 22.857.639 24.761.320Kullanım Hakkı Varlıkları2.918.346 11.976.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 17.972 34.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.539.823 39.518.614TOPLAM VARLIKLAR46.109.498 53.999.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 899.022 1.391.105İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar899.022 1.391.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 899.022 1.391.105Ticari Borçlar17 5.479.750 478.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.479.750 478.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 581.460 121.596Diğer Borçlar18 7.819.780 7.871.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.247.624 6.080.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.572.156 1.790.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 49.107 155.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.107 155.267Kısa Vadeli Karşılıklar21 515.543 663.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar399.773 238.325Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar115.770 424.910ARA TOPLAM15.344.662 10.681.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.344.662 10.681.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.773.859 19.173.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.773.859 19.173.869Banka Kredileri16 7.961.320 7.901.428Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.812.539 11.272.441Ticari Borçlar17 41.759.521 44.380.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar41.387.074 44.008.228Uzun Vadeli Karşılıklar3.135.608 3.215.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 3.135.608 3.215.869Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 797.419 871.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.466.407 67.641.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.811.069 78.322.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-25.701.571 -24.322.969Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.820.583 16.805.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 16.820.583 16.805.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-572.735 -587.761Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.393.318 17.393.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.746.012 -53.980.011Net Dönem Karı veya Zararı-1.393.628 -12.766.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-25.701.571 -24.322.969TOPLAM KAYNAKLAR46.109.498 53.999.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 23.500.476 21.738.640 12.779.725 11.526.950Satışların Maliyeti27 -21.148.553 -21.365.713 -11.036.075 -11.230.101TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.351.923 372.927 1.743.650 296.849BRÜT KAR (ZARAR)2.351.923 372.927 1.743.650 296.849Genel Yönetim Giderleri-2.501.456 -2.573.445 -1.496.350 -1.228.583Pazarlama Giderleri-1.530.415 -1.182.094 -808.631 -568.889Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.183.408 1.509.712 1.556.011 994.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.606.072 -978.289 222.604 887.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.102.612 -2.851.189 1.217.284 380.992FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.102.612 -2.851.189 1.217.284 380.992Finansman Gelirleri709.833Finansman Giderleri-368.704 -4.966.924 -123.228 -4.478.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.471.316 -7.818.113 1.094.056 -3.387.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri77.688 2.183.282 5.448 1.871.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 77.688 2.183.282 5.448 1.871.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066DÖNEM KARI (ZARARI)-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.393.628 -5.634.831 1.099.504 -1.516.066Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.026 379.368 56.907 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.026 379.368 56.907 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.756 -94.842 -17.717Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 18.782 474.210 74.624Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.026 379.368 56.907 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.378.602 -5.255.463 1.156.411 -1.516.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.378.602 -5.255.463 1.156.411 -1.516.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867483BIST