***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24 -17.763.811 17.763.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -8.343.546 -8.343.546Dönem Karı (Zararı)-8.575.953 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)232.407 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -260.753 31.348 -53.980.011 -8.575.953 -19.805.913 -19.805.913Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24 -12.766.001 12.766.001 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -133.116 -133.116Dönem Karı (Zararı)27.262 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-160.378 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -748.139 31.348 -66.746.012 27.262 -24.456.085 -24.456.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.160 2.385.863Dönem Karı (Zararı)27.262 -8.575.953Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.164.888 5.440.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 2.950.182 4.697.382Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-196.345 133.895Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -196.345Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 133.895Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler447.975 634.200Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21-23 447.975 634.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.892 2.713.040Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.892 2.713.040Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -96.816 -2.738.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.654.416 8.220.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.243.989 8.101.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.243.989 8.101.998Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.236.239 -2.106.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 176.844Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.547.583 2.220.956İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.547.583 2.220.956Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-115.525 -473.280İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -115.525 -473.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.910 477.299Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)149.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 67.752 477.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları537.734 5.084.815Ödenen Faiz-2.526.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-331.574 -172.417YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-191.529 -234.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -191.529 -234.751Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-191.529 -234.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.116 -2.994.531Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.892 -1.781.109Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-59.892 -1.781.109Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.213.422Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)237.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.747 -843.419NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.747 -843.419DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.167.805 1.147.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.359.552 303.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.359.552 1.167.805Ticari Alacaklar5 7.998.365 5.754.376İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar114.770 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.883.595 5.639.606Diğer Alacaklar6 467.014 351.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar467.014 351.489Stoklar7 8.689.165 6.452.926Peşin Ödenmiş Giderler8 460.678 637.522İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler460.678 637.522Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 525Diğer Dönen Varlıklar10 320.337 116.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar320.337 116.603ARA TOPLAM19.295.111 14.481.246TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.295.111 14.481.246DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 22.023.858 24.761.320Kullanım Hakkı Varlıkları2.607.378 11.976.889Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 13.348 34.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.390.450 39.518.614TOPLAM VARLIKLAR46.685.561 53.999.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar718.504 1.391.105İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar718.504 1.391.105Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 718.504 1.391.105Ticari Borçlar17 4.369.969 478.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.369.969 478.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 553.027 121.596Diğer Borçlar18 7.938.839 7.871.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.856.811 6.080.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.082.028 1.790.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 102.532 155.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)102.532 155.267Kısa Vadeli Karşılıklar21 549.082 663.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar406.738 238.325Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar142.344 424.910ARA TOPLAM14.231.953 10.681.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.231.953 10.681.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.773.859 19.173.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.773.859 19.173.869Banka Kredileri16 7.961.320 7.901.428Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 2.812.539 11.272.441Ticari Borçlar17 42.037.065 44.380.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar41.664.618 44.008.228Uzun Vadeli Karşılıklar3.364.329 3.215.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 3.364.329 3.215.869Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 734.440 871.350TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.909.693 67.641.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.141.646 78.322.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-24.456.085 -24.322.969Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 16.645.179 16.805.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.645.179 16.805.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-748.139 -587.761Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.393.318 17.393.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -66.746.012 -53.980.011Net Dönem Karı veya Zararı24 27.262 -12.766.001TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-24.456.085 -24.322.969TOPLAM KAYNAKLAR46.685.561 53.999.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 39.912.770 29.987.068 16.412.294 8.248.428Satışların Maliyeti27 -34.451.271 -31.333.242 -13.302.718 -9.967.529TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.461.499 -1.346.174 3.109.576 -1.719.101BRÜT KAR (ZARAR)5.461.499 -1.346.174 3.109.576 -1.719.101Genel Yönetim Giderleri-3.663.496 -3.831.552 -1.162.040 -1.258.107Pazarlama Giderleri-2.543.725 -1.773.267 -1.013.310 -591.173Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.333.602 3.538.087 150.194 2.322.535Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.134.915 -5.111.954 471.157 -926.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)452.965 -8.524.860 1.555.577 -2.172.112FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)452.965 -8.524.860 1.555.577 -2.172.112Finansman Giderleri-522.519 -2.789.533 -153.815 -1.324.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-69.554 -11.314.393 1.401.762 -3.496.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.816 2.738.440 19.128 555.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 96.816 2.738.440 19.128 555.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122DÖNEM KARI (ZARARI)27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.262 -8.575.953 1.420.890 -2.941.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-160.378 232.407 -175.403 -146.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-160.378 232.407 -175.403 -146.961Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 40.094 -58.102 43.851 36.740Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -200.472 290.509 -219.254 -183.701Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-160.378 232.407 -175.403 -146.961TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.116 -8.343.546 1.245.487 -3.088.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-133.116 -8.343.546 1.245.487 -3.088.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885191BIST