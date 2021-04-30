***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 19:22
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -2.548.974 -2.548.974
Dönem Karı (Zararı)
-2.493.132
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.842
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -643.603 31.348 -66.746.012 -2.493.132 -26.871.943 -26.871.943
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Transferler
24 12.541.068 -12.541.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 3.450.344 3.450.344
Dönem Karı (Zararı)
3.235.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
215.255
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 16.913 31.348 -54.204.944 3.235.089 10.728.947 10.728.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.408.434 -632.940
Dönem Karı (Zararı)
3.235.089 -2.493.132
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.235.089 -2.493.132
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
918.663 1.105.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 1.404.701 1.259.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-14.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -67.156
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21-23 -83.200 -127.311
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-83.200 -127.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -402.838 -72.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.737.561 983.459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.437.347 -129.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.437.347 -129.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
326.707 -302.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 326.707 -302.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -332.040 -1.011.177
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.323.848 372.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.374.973 1.982.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.374.973 1.982.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.586.269 323.987
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.586.269 323.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.725 -251.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
313.445 -251.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -245.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.416.191 -403.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -7.757 -229.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.262 -2.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -37.262 -2.550
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.262 -2.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.446.751 76.406
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.233.659
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -4.233.659
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 8.164.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.377.140 76.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.075.579 -559.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.075.579 -559.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.309.657 1.167.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 234.078 608.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 234.078 1.309.657
Ticari Alacaklar
5 11.900.178 6.462.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.900.178 6.348.061
Diğer Alacaklar
6 467.948 794.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.948 794.655
Stoklar
7 9.438.600 9.106.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8 936.602 559.630
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
936.602 559.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 455 76
Diğer Dönen Varlıklar
959.296 225.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 959.296 225.487
ARA TOPLAM
23.937.157 18.458.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.937.157 18.458.896
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 38.906.574 39.956.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.435.506 2.291.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.663 11.760
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.946.876
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.946.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.044.485 45.005.146
TOPLAM VARLIKLAR
77.981.642 63.464.042
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.199 1.276.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.199 1.276.915
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 75.199 1.276.915
Ticari Borçlar
17 6.728.186 2.024.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.728.186 2.024.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 874.370 157.824
Diğer Borçlar
18 6.477.839 6.225.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.228.952 5.905.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
248.887 320.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 484.258 153.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
484.258 153.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 340.508 298.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
340.248 298.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
720.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 720.708
ARA TOPLAM
15.701.068 10.136.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.701.068 10.136.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.948.103 8.815.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.948.103 8.815.998
Banka Kredileri
16 2.675.662 6.909.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 11.272.441 1.906.677
Ticari Borçlar
17 20.931.685 23.259.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.559.238 22.887.460
Diğer Borçlar
18 3.333.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.333.685
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.730.890 8.274.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.674.423 2.799.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.674.423 2.799.177
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 1.932.841 2.899.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.932.841 2.899.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.551.627 46.048.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.252.695 56.185.439
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.728.947 7.278.603
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 36.081.315 35.866.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 36.081.315 35.866.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.912 -198.342
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 36.064.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -54.204.943 -66.746.012
Net Dönem Karı veya Zararı
24 3.235.089 12.541.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.728.947 7.278.603
TOPLAM KAYNAKLAR
77.981.642 63.464.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 20.064.733 10.720.751
Satışların Maliyeti
27 -16.807.488 -10.112.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.257.245 608.273
BRÜT KAR (ZARAR)
3.257.245 608.273
Genel Yönetim Giderleri
-1.293.948 -1.005.106
Pazarlama Giderleri
-966.745 -721.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.861.774 627.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.028.377 -1.828.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.829.949 -2.319.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.829.949 -2.319.896
Finansman Gelirleri
7.501
Finansman Giderleri
-199.523 -245.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.637.927 -2.565.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-402.838 72.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -402.838 72.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.235.089 -2.493.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.235.089 -2.493.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 3.235.089 -2.493.132
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
215.254 -41.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 269.067 -55.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.813 13.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -53.813 13.961
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
215.254 -41.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.450.343 -2.535.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 3.450.343 -2.535.013
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933673
BIST