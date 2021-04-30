***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Transferler24 -12.766.001 12.766.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -2.548.974 -2.548.974Dönem Karı (Zararı)-2.493.132Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.842Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -643.603 31.348 -66.746.012 -2.493.132 -26.871.943 -26.871.943Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603Transferler24 12.541.068 -12.541.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 3.450.344 3.450.344Dönem Karı (Zararı)3.235.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)215.255Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 16.913 31.348 -54.204.944 3.235.089 10.728.947 10.728.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.408.434 -632.940Dönem Karı (Zararı)3.235.089 -2.493.132Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.235.089 -2.493.132Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler918.663 1.105.920Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 1.404.701 1.259.810Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.231Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -67.156Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 52.925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21-23 -83.200 -127.311Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-83.200 -127.311Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.892Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -402.838 -72.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.737.561 983.459Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.437.347 -129.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -5.437.347 -129.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler326.707 -302.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 326.707 -302.098Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -332.040 -1.011.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.323.848 372.210Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.374.973 1.982.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.374.973 1.982.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18 3.586.269 323.987İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.586.269 323.987İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.725 -251.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)313.445 -251.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 -245.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.416.191 -403.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -7.757 -229.187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.262 -2.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -37.262 -2.550Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.262 -2.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.446.751 76.406Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.233.659Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -4.233.659Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 8.164.048Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.377.140 76.406YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.075.579 -559.084NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.075.579 -559.084DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.309.657 1.167.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 234.078 608.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 234.078 1.309.657Ticari Alacaklar5 11.900.178 6.462.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.900.178 6.348.061Diğer Alacaklar6 467.948 794.655İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar467.948 794.655Stoklar7 9.438.600 9.106.560Peşin Ödenmiş Giderler8 936.602 559.630İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler936.602 559.630Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 455 76Diğer Dönen Varlıklar959.296 225.487İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 959.296 225.487ARA TOPLAM23.937.157 18.458.896TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.937.157 18.458.896DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 38.906.574 39.956.474Kullanım Hakkı Varlıkları10.435.506 2.291.046Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 9.663 11.760Peşin Ödenmiş Giderler8 1.946.876İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.946.876TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.044.485 45.005.146TOPLAM VARLIKLAR77.981.642 63.464.042KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar75.199 1.276.915İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar75.199 1.276.915Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 75.199 1.276.915Ticari Borçlar17 6.728.186 2.024.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.728.186 2.024.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 874.370 157.824Diğer Borçlar18 6.477.839 6.225.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.228.952 5.905.174İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar248.887 320.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 484.258 153.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)484.258 153.171Kısa Vadeli Karşılıklar21 340.508 298.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar340.248 298.694Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar260Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler720.708İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 720.708ARA TOPLAM15.701.068 10.136.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.701.068 10.136.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.948.103 8.815.998İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.948.103 8.815.998Banka Kredileri16 2.675.662 6.909.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 11.272.441 1.906.677Ticari Borçlar17 20.931.685 23.259.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.559.238 22.887.460Diğer Borçlar18 3.333.685İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.333.685Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.730.890 8.274.238Uzun Vadeli Karşılıklar2.674.423 2.799.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 2.674.423 2.799.177Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 1.932.841 2.899.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.932.841 2.899.269TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.551.627 46.048.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.252.695 56.185.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.728.947 7.278.603Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 36.081.315 35.866.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 36.081.315 35.866.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.912 -198.342Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.064.403 36.064.403Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -54.204.943 -66.746.012Net Dönem Karı veya Zararı24 3.235.089 12.541.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.728.947 7.278.603TOPLAM KAYNAKLAR77.981.642 63.464.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 20.064.733 10.720.751Satışların Maliyeti27 -16.807.488 -10.112.478TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.257.245 608.273BRÜT KAR (ZARAR)3.257.245 608.273Genel Yönetim Giderleri-1.293.948 -1.005.106Pazarlama Giderleri-966.745 -721.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.861.774 627.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.028.377 -1.828.676ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.829.949 -2.319.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.829.949 -2.319.896Finansman Gelirleri7.501Finansman Giderleri-199.523 -245.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.637.927 -2.565.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-402.838 72.240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -402.838 72.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.235.089 -2.493.132DÖNEM KARI (ZARARI)3.235.089 -2.493.132Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 3.235.089 -2.493.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar215.254 -41.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 269.067 -55.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.813 13.961Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -53.813 13.961Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)215.254 -41.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.450.343 -2.535.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 3.450.343 -2.535.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933673BIST