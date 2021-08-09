***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969Transferler24 -12.766.001 12.766.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -1.378.602 -1.378.602Dönem Karı (Zararı)-1.393.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.026Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -572.735 31.348 -66.746.012 -1.393.628 -25.701.571 -25.701.571Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603Transferler24 12.541.068 -12.541.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 6.714.008 6.714.008Dönem Karı (Zararı)6.926.992Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.984Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -411.326 31.348 -54.204.944 6.926.992 13.992.611 13.992.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.953.137 -717.219Dönem Karı (Zararı)6.926.991 -1.393.628Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.577.995 2.037.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 2.790.115 1.996.550Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler112.300 -270.116Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 79.377 -263.637Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 32.923 -6.479Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler686.492 329.156Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21-23 686.492 329.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler59.892Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler59.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -10.912 -77.688İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.205.824 -1.132.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.500.594 -1.416.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -8.500.594 -1.416.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler238.905 -115.525İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 238.905 -115.525Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -4.508.787 -1.862.897Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -2.394.236 -145.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.854.582 2.379.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 3.854.582 2.379.820Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.491.317 -51.307İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 5.491.317 -51.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-387.011 79.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)59.508 79.929Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 -446.519Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.299.162 -488.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -346.025 -229.187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-95.248 -76.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.248 -76.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -95.248 -76.302FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.596.968 106.558Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-363.309 106.558Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-363.309 106.558Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.233.659Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -4.233.659YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-739.079 -686.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-739.079 -686.963DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.309.657 1.167.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ570.578 480.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 570.578 1.309.657Ticari Alacaklar5 14.963.425 6.462.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar160.905 114.770İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.802.520 6.348.061Diğer Alacaklar6 555.750 794.655İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar555.750 794.655Stoklar7 13.615.347 9.106.560Peşin Ödenmiş Giderler8 905.959 559.630İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler905.959 559.630Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 770 76Diğer Dönen Varlıklar93.981 225.487İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 93.981 225.487ARA TOPLAM30.705.810 18.458.896TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.705.810 18.458.896DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 37.847.475 39.956.474Kullanım Hakkı Varlıkları1.692.814 2.291.046Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.754 11.760Peşin Ödenmiş Giderler8 2.047.907İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.047.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.341.816 45.005.146TOPLAM VARLIKLAR75.047.626 63.464.042KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.194.398 1.276.915İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.194.398 1.276.915Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.194.398 1.276.915Ticari Borçlar17 9.228.473 2.024.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.228.473 2.024.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 785.046 157.824Diğer Borçlar18 8.733.980 6.225.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.552.731 5.905.174İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.181.249 320.081Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 392.942 153.171İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)392.942 153.171Kısa Vadeli Karşılıklar21 427.522 298.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar427.522 298.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler519.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 519.909ARA TOPLAM21.282.270 10.136.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.282.270 10.136.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.703.315 8.815.998İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.703.315 8.815.998Banka Kredileri16 2.675.662 6.909.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.027.653 1.906.677Ticari Borçlar17 19.911.277 23.259.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.538.830 22.887.460Diğer Borçlar18 2.982.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.982.592Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.231.904 8.274.238İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.231.904 8.274.238Uzun Vadeli Karşılıklar3.010.816 2.799.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 3.010.816 2.799.177Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 1.932.841 2.899.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.932.841 2.899.269TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.772.745 46.048.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.055.015 56.185.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.992.611 7.278.603Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 35.653.077 35.866.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 35.653.077 35.866.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-411.326 -198.342Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.064.403 36.064.403Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -54.204.943 -66.746.012Net Dönem Karı veya Zararı24 6.926.991 12.541.068TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.992.611 7.278.603TOPLAM KAYNAKLAR75.047.626 63.464.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 45.634.362 23.500.476 25.569.629 12.779.725Satışların Maliyeti27 -35.813.639 -21.148.553 -19.006.151 -11.036.075TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.820.723 2.351.923 6.563.478 1.743.650BRÜT KAR (ZARAR)9.820.723 2.351.923 6.563.478 1.743.650Genel Yönetim Giderleri-2.614.571 -2.501.456 -1.320.623 -1.496.350Pazarlama Giderleri-1.682.049 -1.530.415 -715.304 -808.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.908.939 2.183.408 -952.835 1.556.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.144.552 -1.606.072 -116.175 222.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.288.490 -1.102.612 3.458.541 1.217.284FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.288.490 -1.102.612 3.458.541 1.217.284Finansman Gelirleri13.814 6.313Finansman Giderleri-364.401 -368.704 -164.878 -123.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.937.903 -1.471.316 3.299.976 1.094.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.912 77.688 391.926 5.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -10.912 77.688 391.926 5.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504DÖNEM KARI (ZARARI)6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-212.984 15.026 -428.238 56.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -266.230 18.782 -535.297 74.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53.246 -3.756 107.059 -17.717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 53.246 -3.756 107.059 -17.717Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-212.984 15.026 -428.238 56.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.714.007 -1.378.602 3.263.664 1.156.411Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24 6.714.007 -1.378.602 3.263.664 1.156.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956205BIST