***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603Transferler24 12.541.068 -12.541.068Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 3.450.343 3.450.343Dönem Karı (Zararı)3.235.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)215.254Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 16.912 31.348 -54.204.944 3.235.089 10.728.946 10.728.946Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -14.673 31.348 -54.204.943 8.144.157 15.606.430 15.606.430Transferler24 8.144.157 -8.144.157Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 4.647.627 4.647.627Dönem Karı (Zararı)5.107.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-459.758Dönem Sonu Bakiyeler6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -474.431 31.348 -46.060.786 5.107.385 20.254.057 20.254.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.782.052 2.408.434Dönem Karı (Zararı)5.107.385 3.235.089Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.107.385 3.235.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.019.775 918.663Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 1.420.490 1.404.701Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21-23 302.985 -83.200Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler302.985 -83.200Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 296.300 -402.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.491.076 -1.737.561Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.673.087 -5.437.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -7.673.087 -5.437.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler895.377 326.707İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 895.377 326.707Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -4.941.935 -332.040Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.274.387 -2.323.848Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.292.048 2.374.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17 3.292.048 2.374.973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18 309.465 3.586.269İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)309.465 3.586.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-98.557 67.725Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)389.940 313.445Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 -488.497 -245.720Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.363.916 2.416.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -418.136 -7.757YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-466.022 -37.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -466.022 -37.262Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-466.022 -37.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.854 -3.446.751Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.053 -4.233.659Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -190.053 -4.233.659Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -351.042 8.164.048Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)633.949 -7.377.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.155.220 -1.075.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.155.220 -1.075.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.178.195 1.309.657DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.022.975 234.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.022.975 4.178.195Ticari Alacaklar5 23.185.869 15.512.782İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar160.905 160.905İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.024.964 15.351.877Diğer Alacaklar6 21.470.561 22.365.938İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20.840.446 21.759.877İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar630.115 606.061Stoklar7 18.045.247 13.103.312Peşin Ödenmiş Giderler8 2.393.596 1.119.209İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.393.596 1.119.209Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.640 1.202Diğer Dönen Varlıklar1.000 26.915İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 1.000 26.915ARA TOPLAM66.120.888 56.307.553TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.120.888 56.307.553DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 2.745.866 2.745.866Maddi Duran Varlıklar12 35.152.123 35.786.072Kullanım Hakkı Varlıkları2.077.385 2.396.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.227 4.486TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.978.601 40.933.069TOPLAM VARLIKLAR106.099.489 97.240.622KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.447.090 1.814.494İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.447.090 1.814.494Banka Kredileri16 315.781 332.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.131.309 1.482.351Ticari Borçlar17 14.886.693 11.789.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.886.693 11.789.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.306.923 221.534Diğer Borçlar18 12.146.105 12.030.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.358.117 6.923.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.787.988 5.106.992Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 625.977 269.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)625.977 269.332Kısa Vadeli Karşılıklar21 630.354 327.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar630.354 327.369Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler477.924 1.111.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 477.924 1.111.385ARA TOPLAM31.521.066 27.563.976TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.521.066 27.563.976UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.241.706 2.415.397İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.241.706 2.415.397Banka Kredileri16 837.530 1.011.221Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.404.176 1.404.176Ticari Borçlar17 36.975.670 36.781.235İlişkili Taraflara Ticari Borçlar372.447 372.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.603.223 36.408.788Diğer Borçlar18 4.059.042 3.864.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.059.042 3.864.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 7.152.732 7.563.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.152.732 7.563.971Uzun Vadeli Karşılıklar2.928.796 2.623.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 2.928.796 2.623.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 966.420 821.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler966.420 821.456TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.324.366 54.070.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER85.845.432 81.634.192ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.254.057 15.606.430Ödenmiş Sermaye24 6.200.000 6.200.000Sermaye Düzeltme Farkları24 11.884.379 11.884.379Sermaye Avansı24 200.000 200.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 7.301.759 7.301.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 35.589.972 36.049.730Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 35.589.972 36.049.730Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-474.431 -14.673Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.064.403 36.064.403Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 31.348 31.348Yasal Yedekler31.348 31.348Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -46.060.786 -54.204.943Net Dönem Karı veya Zararı24 5.107.385 8.144.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.254.057 15.606.430TOPLAM KAYNAKLAR106.099.489 97.240.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 37.676.968 20.064.733Satışların Maliyeti27 -28.455.717 -16.807.488TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.221.251 3.257.245BRÜT KAR (ZARAR)9.221.251 3.257.245Genel Yönetim Giderleri-1.870.811 -1.293.948Pazarlama Giderleri-1.562.502 -966.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.186.462 22.861.774Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.963.423 -20.028.377ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.010.977 3.829.949FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.010.977 3.829.949Finansman Gelirleri8.761 7.501Finansman Giderleri-208.653 -199.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.811.085 3.637.927Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri296.300 -402.838Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 296.300 -402.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.107.385 3.235.089DÖNEM KARI (ZARARI)5.107.385 3.235.089Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 5.107.385 3.235.089Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-459.758 215.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -574.698 269.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.940 -53.813Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 114.940 -53.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-459.758 215.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.647.627 3.450.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24 4.647.627 3.450.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026779BIST