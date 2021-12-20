***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.11.2021Genel Kurul Tarihi 15.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe DİLOVASIAdres D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev süreleri hakkında bilgi verilmesi.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ‘'Şirket Bilgilendirme Politikası'' hakkında bilgi verilmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.17 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Eminiş Ambalaj A.Ş.2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. 2020 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu görüşüldü.2. Bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylandı.3. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar onaylandı.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya elektronik olarak katılan pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi.6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 06.04.2023 tarihine kadar görevlerine devam edeceği bilgisi verildi.7.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.9. Şirketin 2020 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.11. Konkordato süreci hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.12.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Eminiş A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı_15122021_Onaylı.pdf - TutanakEK: 2 Eminiş A.Ş. Hazirun Listesi_15122021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 15.12.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984890BIST