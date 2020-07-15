***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Konkordato sürecimiz hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.22 Haziran 2020 tarihinde Özel Durum açıklamasıyla Konkordato sürecinde, konkordato projemizin 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tasdik edildiğini ve detaylarını paylaşmıştık.Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden 22.06.2020 tarihli duruşmasındaKonkordato davasının Kabulü ile İKK'nun 305, 306. maddeleri gereğince Konkordato Tastik koşulları oluştuğundan Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1320 no'lu sicilinde kayıtlı davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin konkordato projesinin alacaklıların talebi, komiser heyetinin görüşü nazara alınarak tasdiki ile davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarih olan 22/06/2020 tarihinden itibaren, 1 yıl 6 ay ödemesiz, ilk ödeme 22/12/2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesine ve diğer tedbirlerin aynen devamına karar verildiği duyurulmuştu.Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.Pandemi döneminde de, üretimimiz aralıksız olarak devam etmiş, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında, gerekli izinler alınarak, çalışılmaya devam edilmiştir.Kısa çalışma ödeneğine, herhangi bir başvurumuz olmamıştır.Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır.Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın desteğiyle, bu süreci sağlıklı olarak devam ettirmekteyiz.Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860024BIST