***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Olağan faaliyet süreçlerimiz ve 08 Ekim 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ‘Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulaması'' hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.Şirketimizin hisse senetleri ile ilgili olarak olağan üstü miktar ve fiyat hareketlerine sebep olacak açıklanmamış bir duyurusu yoktur.08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Plarformu' nda yayınladığı ve şirketimizin hissesini de içeren ''Önleyici Tedbir Uygulaması'' konulu duyurusu yatırımcılarımızın muhtemel spekülatif hisse hareketlerinden zarar görmesini önleme amacına yönelik tedbirlerdir.Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880885BIST