***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
12.10.2020 19:27
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Olağan faaliyet süreçlerimiz ve 08 Ekim 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ‘Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulaması'' hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimizin hisse senetleri ile ilgili olarak olağan üstü miktar ve fiyat hareketlerine sebep olacak açıklanmamış bir duyurusu yoktur.
08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Plarformu' nda yayınladığı ve şirketimizin hissesini de içeren ''Önleyici Tedbir Uygulaması'' konulu duyurusu yatırımcılarımızın muhtemel spekülatif hisse hareketlerinden zarar görmesini önleme amacına yönelik tedbirlerdir.
Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880885
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 487,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8726
|7,8793
|% 0,29
|
|Euro
|9,2978
|9,3109
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2741
|10,3256
|% 0,53
|
|Frank
|8,6332
|8,6852
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0959
|2,1064
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-5,68
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,00
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında