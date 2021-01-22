***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.01.2021 13:39
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Olağan faaliyet süreçlerimiz hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.
2020 ve 2021 yılları içerisinde üretimimiz aralıksız ve vardiya yapısında herhangi bir değişiklik olmaksızın devam etmektedir.Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da gerekli izinler alınarak, üretim devam etmektedir.
Kısa çalışma ödeneği ve benzeri desteklere ihtiyaç duyulmamış dolayısıyla da, herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903878
BIST
15:051.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -19,65
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:057,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:059,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:05440,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,38
|Açılış
|: 440,79
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:03
|OZRDN
|12,87
|16.982.658
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.453.580
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.265.772
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.520.287
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.521.234
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.283.083.396
|% -3,09
|
|KARSN
|4,70
|965.206.285
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,00
|855.309.249
|% 0,62
|
|KRDMD
|6,94
|631.557.186
|% -2,25
|
|HLGYO
|4,10
|618.193.664
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,46
|573.346.908
|% -1,99
|
|TSKB
|1,97
|423.242.640
|% 1,55
|
|KARSN
|4,70
|965.206.285
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,48
|251.102.429
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,58
|249.169.523
|% -0,63
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4096
|% 0,57
|
|Euro
|9,0179
|9,0215
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,02
|
|Frank
|8,3387
|8,3889
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9687
|1,9786
|% 0,53
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-18,12
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-11,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-16,51
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-7,99
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-1,19
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:19GEREL
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 826, 380 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 17, 713.00 milyon TL de
-
15:15SNGYO
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 774, 803 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, KOZAL
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -1.66 ) 1, 350