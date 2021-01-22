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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

22.01.2021 13:39



***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Olağan faaliyet süreçlerimiz hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimiz, tüm ticari faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.
2020 ve 2021 yılları içerisinde üretimimiz aralıksız ve vardiya yapısında herhangi bir değişiklik olmaksızın devam  etmektedir.Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında da gerekli izinler alınarak, üretim devam etmektedir.
Kısa çalışma ödeneği ve benzeri desteklere ihtiyaç duyulmamış dolayısıyla da, herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903878


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