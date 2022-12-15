***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Olağan faaliyet süreçlerimiz hakkında yatırımcılarımızdan gelen yoğun talep ve soruları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.Şirketimiz, tüm faaliyetlerine olağan ve aralıksız olarak devam etmektedir.31.10.2022 tarihinde Kap platformunda yayınlanan, 30.09.2022 tarihli finansal raporların 26.Hasılat / 24.Özkaynaklar dipnotlarında açıklandığı gibi1 Ocak-30 Eylül 2022 9 aylık net satışlar 128.746.151TL / 1 Ocak-30 Eylül 2021 9 aylık net satışlar 65.682.445TL, 2022 9 aylık dönemde %81 artış1 Ocak-30 Eylül 2022 9 aylık yurtdışı satışlar 18.125.069TL / 1 Ocak-30 Eylül 2021 9 aylık yurtdışı satışlar 4.627.495TL, 2022 9 aylık dönemde %292 artış1 Ocak-30 Eylül 2022 9 aylık cirodaki ihracat payı %14 / 1 Ocak-30 Eylül 2021 9 aylık cirodaki ihracat payı %7, 2022 9 aylık dönemde %100 artış1 Ocak-30 Eylül 2022 9 aylık dönem net karı 14.627.301TL / 1 Ocak-30 Eylül 2021 9 aylık dönem net karı 8.144.157 TL, 2022 9 aylık dönemde %80 artış olarak gerçekleşmiştir.Pay sahipleri ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087567BIST