***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 09:04
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-IV Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909242
BIST
12:021.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,13
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:027,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:028,5117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:02410,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,91
|Açılış
|: 410,57
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:00
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.286.809
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.937.479
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|49.799.817
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.118.544
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.446.132
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,10
|533.672.824
|% 0,29
|
|SASA
|33,30
|505.297.196
|% 6,39
|
|DOHOL
|3,58
|402.600.491
|% -2,45
|
|KOZAA
|18,28
|369.385.620
|% 1,61
|
|EREGL
|15,14
|354.276.391
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,55
|292.195.564
|% -0,39
|
|DOHOL
|3,58
|402.600.491
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,38
|121.099.180
|% -2,82
|
|TSKB
|1,76
|150.753.742
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,44
|114.206.762
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0288
|7,0345
|% 0,12
|
|Euro
|8,5084
|8,5145
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7066
|% -0,20
|
|Frank
|7,8491
|7,8964
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8688
|1,8782
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,49
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.785
|-42,10
|
|Yarım
|1.313
|1.347
|-20,36
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|26,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,49
|60,49
|-0,65
|
Seans Raporu
12:00
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12:15PRZMA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 778 adet işlem
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL
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12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.89 ) 1, 344
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KRGYO, GEDIK, DARDL, INVEO
-
12:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEKUR, EKIZ, TGSAS