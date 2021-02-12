***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteUluçınar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020-IV Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi12/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909242BIST