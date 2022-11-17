***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 12:06
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Uluçınar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Uluçınar Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080852
BIST
12:254.588
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -80,77
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
12:2518,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
12:2519,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
12:251.058,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.058,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BRLSM
|26,88
|128.659.056
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.658.875
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|182.332.664
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|296.827.468
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|14.258.451
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.169.214.697
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|811.087.972
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|IHEVA
|2,16
|32.836.669
|% -7,69
|
|THYAO
|108,10
|6.297.845.217
|% 3,35
|
|EREGL
|37,24
|2.742.043.798
|% 0,54
|
|KONTR
|214,80
|2.665.283.097
|% -0,37
|
|ASELS
|40,10
|2.528.771.018
|% 0,65
|
|HALKB
|9,96
|1.929.796.846
|% -3,11
|
|ALBRK
|3,23
|627.211.642
|% 4,87
|
|VAKBN
|9,84
|1.920.822.300
|% -4,37
|
|HALKB
|9,96
|1.929.796.846
|% -3,11
|
|EKGYO
|5,53
|1.009.076.688
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,30
|409.605.942
|% -2,54
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6237
|% 0,18
|
|Euro
|19,3082
|19,3212
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,1112
|22,2221
|% 0,11
|
|Frank
|19,5993
|19,7174
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|7.064
|7.170
|-34,00
|
|Tam
|7.036
|7.151
|-11,00
|
|Yarım
|3.417
|3.496
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,52
|