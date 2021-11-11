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***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2021 17:28
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 11.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.12.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EMNIS, TRAEMNIS91E1 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EMNIS, TRAEMNIS91E1 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.11.2021 tarihli toplantısında alınan 353 no'lu karar aşağıdaki gibidir:
Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAViRLİK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.541.068 TL dönem karı bulunmaktadır. Dönem karının, geçmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.789.878
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 19.846.602 3.188.173
4. Vergiler ( - ) -7.305.534 0
5. Net Dönem Kârı 12.541.068 3.188.173
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -66.746.012 -18.739.892
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.333.107 8.789.878
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977068


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Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,18 25,22 0,51  
Gümüş Gr. 8,00 8,00 0,19  
B. Petrol 82,89 82,89 0,25  
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