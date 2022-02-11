***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.02.2022 19:14
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.02.2022 tarih ve E-18454353-100.06-6666 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001289
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında