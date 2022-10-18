***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.10.2022 16:57
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11911 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072703
BIST
16:503.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,75
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5018,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5018,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:50988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:50
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.483.072
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|87.739.901
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.098.344
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.863.745.122
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.179.852
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|THYAO
|97,10
|5.914.137.283
|% -1,37
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|AKBNK
|15,06
|4.204.943.840
|% 1,41
|
|ASELS
|33,04
|3.604.376.837
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|TSKB
|2,67
|960.874.856
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,41
|2.918.356.570
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,84
|560.236.287
|% -2,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5636
|18,5887
|% 0,05
|
|Euro
|18,3058
|18,3353
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9743
|21,0795
|% -0,41
|
|Frank
|18,6221
|18,7343
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.690
|6.766
|37,00
|
|Yarım
|3.260
|3.309
|20,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|11,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|