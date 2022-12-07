***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2022 15:54
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13130 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085220
BIST
16:014.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -39,15
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
16:0118,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0119,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1159
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:011.063,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.063,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:59
|YESIL
|4,40
|60.379.394
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.539.262
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.176.434
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.269.017
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.239.591
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,54
|746.001.526
|% -7,19
|
|PRDGS
|12,47
|36.571.833
|% -7,01
|
|KRDMD
|17,88
|10.961.625.864
|% 1,02
|
|THYAO
|138,20
|5.965.445.673
|% 1,92
|
|ASELS
|51,10
|4.663.517.487
|% 4,20
|
|PETKM
|18,30
|3.826.615.997
|% 1,67
|
|EREGL
|41,94
|3.134.967.134
|% -1,50
|
|KRDMD
|17,88
|10.961.625.864
|% 1,02
|
|EKGYO
|7,30
|1.709.351.136
|% 0,83
|
|PETKM
|18,30
|3.826.615.997
|% 1,67
|
|ADESE
|1,95
|316.806.672
|% 6,56
|
|ISCTR
|10,33
|1.709.181.531
|% 1,18
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6321
|18,6453
|% 0,06
|
|Euro
|19,6182
|19,6363
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,6677
|22,7814
|% 0,54
|
|Frank
|19,7724
|19,8915
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,05
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.166
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|0,05
|
Seans Raporu
15:59
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16:14HEDEF
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16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 78 kaybederek (% -0.70 ) 4, 346
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16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, VKING, KRONT, GLCVY, BARMA, OZSUB, EMNIS, YESIL, INTEM, ERCB
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