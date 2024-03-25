***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.03.2024 20:35
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-25129 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262266
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2133
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1812
En Düşük
31,8377
18:0534,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,3159
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9184
En Düşük
34,5419
18:052.248,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.248,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1669
|32,1812
|% 0,67
|
|Euro
|34,8818
|34,9184
|% 0,91
|
|Sterlin
|41,0103
|41,2158
|% -0,59
|
|Frank
|36,0922
|36,2731
|% -1,06
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|905,04
|906,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,96
|1.010,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,02
|86,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.174,10
|2.174,40
|% 0,66
|