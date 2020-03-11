***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU' nun istifasının kabulüneBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU' nun yerine ,Kurumsal Yönetim Raporu uyarınca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ‘de belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı anlaşılan Sayın Ali Cem KOCABALI' nın, 10.03.2020 tarihinden itibaren toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere,TTK nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826874BIST