***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 11:51
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU' nun istifasının kabulüne
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU' nun yerine ,Kurumsal Yönetim Raporu uyarınca SPK Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ‘de belirlenen bağımsızlık kriterlerini taşıdığı anlaşılan Sayın Ali Cem KOCABALI' nın, 10.03.2020 tarihinden itibaren toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere,TTK nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826874
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|UMPAS
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|2.194
|% -9,80
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|ASELS
|25,82
|488.915.216
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|THYAO
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|345.427.080
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|GARAN
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|TSPOR
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|GSRAY
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|126.777.465
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|IHLGM
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|CEMAS
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|60.493.664
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|145.886.765
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|YKBNK
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|114.765.481
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|Dolar
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Altın Gr.
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