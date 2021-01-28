***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yurtdışı satış ağına Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada eklenmiştir.Amerikan Birleşik devletlerinde yerleşik, boya ve otomotiv sektörüne 20 yıldır ürün tedarik eden bir firma ile, ürünlerimizin satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla 3 yıllık distribütörlük sözleşmesi, 26 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.3 yıllık dönem sonrasında, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, sözleşme 3 yıl daha uzayacaktır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905107BIST