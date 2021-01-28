***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 09:42
***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yurtdışı satış ağına Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada eklenmiştir.
Amerikan Birleşik devletlerinde yerleşik, boya ve otomotiv sektörüne 20 yıldır ürün tedarik eden bir firma ile, ürünlerimizin satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla 3 yıllık distribütörlük sözleşmesi, 26 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.
3 yıllık dönem sonrasında, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, sözleşme 3 yıl daha uzayacaktır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905107
BIST
12:331.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,33
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:337,3721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
|: 7,3700
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|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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En Düşük
7,3616
12:338,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8,9200
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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En Düşük
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|Açılış
|: 436,35
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|Önceki Kapanış
|: 438,93
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439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:33
|PKENT
|1.386,00
|2.189.071
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,44
|52.520.580
|% 8,98
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|SONME
|60,90
|512.230
|% -9,98
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,32
|983.426.855
|% -1,28
|
|GARAN
|9,06
|717.268.721
|% -0,55
|
|ODAS
|3,76
|646.613.606
|% -4,08
|
|KARSN
|4,79
|608.867.625
|% 5,51
|
|KOZAL
|111,70
|583.467.923
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,32
|983.426.855
|% -1,28
|
|TSKB
|1,75
|356.503.496
|% -2,23
|
|ODAS
|3,76
|646.613.606
|% -4,08
|
|DOHOL
|3,76
|527.976.001
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,36
|188.841.899
|% -1,45
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3699
|7,3721
|% -0,56
|
|Euro
|8,9318
|8,9376
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0316
|10,0819
|% -0,79
|
|Frank
|8,2549
|8,3046
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,54
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,83
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|