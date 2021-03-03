***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut 160.265,84 $ metal ambalaj ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmıştır.Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 83.375 $'dır.Belge kapama tarihi 1.12.2021'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914998BIST